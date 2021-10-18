SİHA'nın fikir babası Özdemir Bayraktar için taziye mesajları
SİHA'nın fikir babası Özdemir Bayraktar için taziye mesajları
Bütçe maratonu gelecek hafta başlayacak
Bütçe maratonu gelecek hafta başlayacak
Bakan Gül: Yargı mensuplarına ilave terfi verilmesi üzerinde çalışıyoruz
Bakan Gül: Yargı mensuplarına ilave terfi verilmesi üzerinde çalışıyoruz
Toyota CEO'su: Bugün araç bulan alsın, dönemi kaçırmasın
Toyota CEO'su: Bugün araç bulan alsın, dönemi kaçırmasın
'Davutoğlu'nun bindiği asansör yere çakıldı, belinde sıkıntı var'
'Davutoğlu'nun bindiği asansör yere çakıldı, belinde sıkıntı var'
Sedat Peker hakkında tutuklama kararı çıkarıldı
Sedat Peker hakkında tutuklama kararı çıkarıldı
Devlet korumasında yetişen 1050 genç kamuda istihdam edilecek
Devlet korumasında yetişen 1050 genç kamuda istihdam edilecek
Kanal açma çalışmasında toprak altında kalan harita teknikeri öldü
Kanal açma çalışmasında toprak altında kalan harita teknikeri öldü
Kalorifer yakmayanlar dikkat: Komşuya dava açarak müdahale mümkün
Kalorifer yakmayanlar dikkat: Komşuya dava açarak müdahale mümkün
Bilim Kurulu Üyesinden kısıtlama açıklaması
Bilim Kurulu Üyesinden kısıtlama açıklaması
Erdoğan'ın avukatları siyasi cinayet iddialarına ilişkin Başsavcılığa başvurdu
Erdoğan'ın avukatları siyasi cinayet iddialarına ilişkin Başsavcılığa başvurdu
Uğur Şahin: 3. doz hastalığı tamamen durduracak
Uğur Şahin: 3. doz hastalığı tamamen durduracak
Geciken POMEM sonuçları Meclis gündeminde
Geciken POMEM sonuçları Meclis gündeminde
5 Kamu Kurumu toplamda 125 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu Kurumu toplamda 125 personel almak için ilana çıktı
İstanbul SGK İl Müdürü görevden alındı
İstanbul SGK İl Müdürü görevden alındı
Yolsuzlukları savcıya tek tek anlattığı için işten kovulan zabıta konuştu
Yolsuzlukları savcıya tek tek anlattığı için işten kovulan zabıta konuştu
Ümitcan'ın bu kez yırtması çok zor...Adli Tıp raroru gerçeği ortaya çıkardı
Ümitcan'ın bu kez yırtması çok zor...Adli Tıp raroru gerçeği ortaya çıkardı
Otomobile 'kur zammı' hazırlığı
Otomobile 'kur zammı' hazırlığı
İşe alımlarda ve görevde yükselmelerde uyulması gereken etik ilkeler
İşe alımlarda ve görevde yükselmelerde uyulması gereken etik ilkeler
Konut satın almak hayal! Yeni nesiller kiracı olacak
Konut satın almak hayal! Yeni nesiller kiracı olacak
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı-Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı-Haritalı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu yarın toplanacak
Ekonomi Koordinasyon Kurulu yarın toplanacak
İkinci el otomobil alırken dikkat: Bu üç yalana kanmayın
İkinci el otomobil alırken dikkat: Bu üç yalana kanmayın
Koronada 'Şu ana dek eşi benzeri görülmeyen' gelişme
Koronada 'Şu ana dek eşi benzeri görülmeyen' gelişme
Bakan Soylu: Yolundan dönen namerttir
Bakan Soylu: Yolundan dönen namerttir
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Rafting yaparken botu devrilen doktor hayatını kaybetti
Rafting yaparken botu devrilen doktor hayatını kaybetti
Bilim Kurulu üyesi doktora 15 gün meslekten men cezası
Bilim Kurulu üyesi doktora 15 gün meslekten men cezası
Fiyatlar yükseldi, 1 günde 1.5 milyonluk altın bozdurdular
Fiyatlar yükseldi, 1 günde 1.5 milyonluk altın bozdurdular
İBB varlıklarını satıyor: İETT Garajı da satışta
İBB varlıklarını satıyor: İETT Garajı da satışta
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Kalorifer yakmayanlar dikkat: Komşuya dava açarak müdahale mümkün

Hava sıcaklıklarındaki düşüşle birlikte kaloriferlerin açılmasına başlanırken komşusu kombi yakmayanların hakları da merak konusu oldu. Hukuki düzenlemelere göre, kat maliklerinin kombisini yakmayan komşuya karşı dava açma hakkı bulunuyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Ekim 2021 11:53
Yazdır
Kalorifer yakmayanlar dikkat: Komşuya dava açarak müdahale mümkün

TED Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Akipek, AA muhabirine, konunun hukuki boyutuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Her şehirde il hıfzıssıhha kurullarının halk sağlığının korunması amacıyla dış ortam sıcaklığı belli bir derecenin altına düşünce ısıtma sistemlerinin çalıştırılması kararını aldığını hatırlatan Akipek, bu sıcaklığın genellikle 15 derece olarak belirlendiğini söyledi.

Akipek, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun da bu konuya ilişkin hususları içerdiğine dikkati çekerek, kanunun 18'inci maddesinde "Kat irtifakı sahipleri bu hakka konu olan ortak arsa üzerinde, ileride kat mülkiyetine çevrilmek üzere yapılacak yapının sözleşmeye ve plana göre tamamlanması için kendilerine düşen borçları vaktinde yerine getirmek ve yapı işini, doğruluk kaideleri uyarınca kolaylaştırmakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler." hükmünün yer aldığını belirtti.

Bu madde gereği komşuların birbirini rahatsız etmeden ve doğruluk kaidelerine uyarak konutlarını kullanması gerektiğine işaret eden Akipek, bu doğruluk kaideleri gereğince komşuların birbirinin hoşuna gitmeyecek tutumlardan kaçınması gerektiğini dile getirdi.

"Doğruluk ve dürüstlük kuralları" uyarısı

Akipek, bir kat malikinin kaloriferi yakmayarak yan, alt ve üst komşusu sayesinde ısınmasının doğruluk ve dürüstlük kurallarına aykırı olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu durumda kaloriferi yakmayan kişi, komşusunun daha fazla yakmasına sebebiyet veriyor. Bu kişi, Kat Mülkiyeti Kanunu açısından komşuluk ilişkileri bakımından komşularına zarar veriyor duruma düşüyor. Yine kanunun 33'üncü maddesi gereği kaloriferi yakan komşu, ana taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini isteyebiliyor. Burada kat maliki, 'Benim komşum kaloriferini hiç yakmıyor, bundan dolayı daha fazla yakmak durumunda kalıyorum. Benim sayemde o ısınıyor, buna müdahale edin.' diyebiliyor. Hakim de komşunun konutunu mevsim koşullarına uygun kullanmadığına karar verip, yaptığını sonlandırmasını isteyebilir. Hakim, talep halinde, komşu maddi zarara uğramışsa bu maddi zararın tazminine karar verebilir. Normalde aylık 500 liralık ısıtma gideri olan bir kişi, 700 lira yakmak zorunda kaldıysa bu zararın tazminini isteyebilir."

Bu durumlarda belediyeye de insan sağlığını olumsuz etkileyen işlem gerekçesiyle başvurulmasının çözüm olabileceğini vurgulayan Akipek, "Bunların dışında, Türk Medeni Kanunu'nda da komşuluk hukuku ayrıca düzenlenmiş durumda. Burada da komşuluk hukukuna aykırı, komşuların katlanma sınırlarını aşan eylem söz konusu. Kanun gereğince yine komşunun hakkı doğuyor." dedi.

Akipek, evin boş olması, aylarca beklenmesine rağmen satılmaması ya da kiraya verilmemesi durumunda da komşuların birbirlerine fedakarlık göstermesi gerekebileceğini belirterek, "Burada sınırımız doğruluk kuralları. O noktada boş olan dairenin ısıtılmasını istemek çok mümkün olmayabilir ancak komşusuna zarar verme kastıyla dairenin boş tutulması halinde kuşkusuz yine hakimin müdahalesi istenebilir." diye konuştu.

Kat maliklerinin ellerinde bir olanak daha bulunduğunu aktaran Akipek, ısıtma sisteminin ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesinin talep edilebileceğini anlattı. Akipek, "Bu talep tek bir kat malikinden gelebilir ancak bunun için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla karar almaları gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

"Sıcaklığın 15 derecenin altına düşmesi halinde kaloriferlerin yakılması zorunlu"

Tesis Yöneticileri Federasyonu Başkanı Yahya Sağır da ısı pay ölçer kullanan konutlara ilişkin, "Merkezi ısıtma sistemli, ısı pay ölçerli konutlarda, kış sezonunda sıcaklığın 15 derecenin altına düşmesi halinde kaloriferlerin yakılması zorunlu. Bağımsız bölümler boş dahi olsa bu zorunluluk var. Sıcaklığın 15 derecenin üzerine çıkması halinde de ısıtma sistemlerinin kapatılması gerekiyor. Bu husus, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ısı pay ölçerlere ilişkin mevzuatıyla düzenleniyor." dedi.

Uygulamaya uyulmaması halinde cezai işlemin gündeme gelebileceğine dikkati çeken Sağır, "Vanasını kapatanlara, faturalardaki ortalama tüketim bedeline göre cezai işlem uygulanıyor. Yani kaloriferi yakmayanlar da yakmadığı halde bu bedeli ödemek durumunda kalacak." ifadelerini kullandı.

Sağır, bazı konutlarda, sıcaklığın 15 derecenin altına düşmesi halinde otomatik olarak ısıtma sisteminin devreye girdiğini kaydetti.

#kalorifer yakmayan komşu# Şebnem Akipek
Sedat Peker hakkında tutuklama kararı çıkarıldı
Sedat Peker hakkında tutuklama kararı çıkarıldı
Sınava tabi kadrolara günlük atamalar Etik Kuruluna takıldı
Sınava tabi kadrolara günlük atamalar Etik Kuruluna takıldı
Yargıtay kadını kusurlu buldu! 'Eşim yetersiz' sözüne tazminat
Yargıtay kadını kusurlu buldu! 'Eşim yetersiz' sözüne tazminat
Kazada vefat eden emekli emniyet müdürü toprağa verildi
Kazada vefat eden emekli emniyet müdürü toprağa verildi
Boş kutu yüzünden işten çıkarılan güvenlik görevlisi tazminat kazandı
Boş kutu yüzünden işten çıkarılan güvenlik görevlisi tazminat kazandı
Başkasına ait kimlikle ameliyat oldu, Yargıtay ceza vermedi
Başkasına ait kimlikle ameliyat oldu, Yargıtay ceza vermedi

Bu Habere Tepkiniz

4/B statüsünden akademisyenliğe geçenlerin hizmetleri değerlendirilir mi?
4/B statüsünden akademisyenliğe geçenlerin hizmetleri değerlendirilir mi?
Danıştay Sekizinci Dairesi, sözleşmeli statüden akademisyenliğe geçenlerin sürelerinin kazanılmış hak aylığında sayılmayacağına hükmetti!
Sınava tabi kadrolara günlük atamalar Etik Kuruluna takıldı
Sınava tabi kadrolara günlük atamalar Etik Kuruluna takıldı
Kamu Görevlileri Etik Kurulu günlük veya haftalık şeklinde yapılan hülle atamalarla ilgili olarak Etik Yönetmeliğin 3 maddesinin ihlal edildiğine karar verdi.
Arabanı hızlı, güvenle satmak için yepyeni bir yol
Arabanı hızlı, güvenle satmak için yepyeni bir yol
https://www.arabam.com/trink-sat?utm_source=memurlar&utm_medium=cpc&utm_campaign=trinksat
Kurumlar arşiv araştırmasını kimden talep etmeli?
Kurumlar arşiv araştırmasını kimden talep etmeli?
Kamu idareleri kamuya ilk defa/yeniden atanacaklarda yaptırmaları gereken arşiv araştırmalarını bulundukları illerin emniyet müdürlükleri üzerinden sonuçlandırmalı!
Yoksa siz hala bankanıza masraf mı ödüyorsunuz?
Yoksa siz hala bankanıza masraf mı ödüyorsunuz?
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Ders görevini dolduran öğretmen halk eğitim merkezinde de ders verebilir mi?
Ders görevini dolduran öğretmen halk eğitim merkezinde de ders verebilir mi?
Aylık ve ek ders karşılığı ders görevini doldurduktan sonra 10 saat DYK görevi alan öğretmene halk eğitimi merkezlerinde açılan kurslarda 10 saat ders görevi verilebilir mi?
Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında
Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında
https://sinav.memurlar.net/
Danıştay'dan öğretim elemanı alımlarında jürinin yorum yetkisine dair önemli karar!
Danıştay'dan öğretim elemanı alımlarında jürinin yorum yetkisine dair önemli karar!
Danıştay, öğretim elemanı atamalarına yönelik değerlendirmelerde jüri tarafından yapılan yorumlamaların açık hata olarak kabul edilemeyeceğine hükmetti
Mecburi hizmetli araştırma görevlisinin geçici görevlendirilmesi Sayıştay'a takıldı!
Mecburi hizmetli araştırma görevlisinin geçici görevlendirilmesi Sayıştay'a takıldı!
Sayıştay Başkanlığı, kadrosunun bulunduğu üniversiteye mecburi hizmeti bulunan araştırma görevlisinin Üniversite Yönetim Kurulu olmaksızın başka bir kurumda geçici olarak görevlendirilmesinin usule uygun olmadığına karar verdi!
KİT sözleşmeli personeliyken memurluğa atananlar adaylığa tabi olur mu?
KİT sözleşmeli personeliyken memurluğa atananlar adaylığa tabi olur mu?
Memurluğa atanan sözleşmeli personele, 'aday memurluk' statüsü uygulanır mı?
Bir okul müdürü makamında ev sahibine hakaret ederse soruşturma açılır mı?
Bir okul müdürü makamında ev sahibine hakaret ederse soruşturma açılır mı?
Görevden doğan suç, kamu görevlisinin görevindeki yetkilerini kullanması veya kullanmaması yoluyla islediği suçtur. Suçun işlendiği yer ve zaman önemli değildir.
Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı
Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı
Adalet Bakanlığı, 800 adli yargı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim savcı adayı ve 100 idari yargı hakim adayı olmak üzere 1000 hakim savcı adayı alacak. Başvurular 2-11 Kasım tarihleri arasında alınacak
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 6. Bölüm Fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 6. Bölüm Fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm sonra erdi. 6. bölüm fragmanı izlemek için habere devam edebilirsiniz. İşte Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı hakkında tüm detaylar...
MEB, 6 bin 132 personel alacak
MEB, 6 bin 132 personel alacak
Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 aşçı ve aşçı yardımcısı ve 260 da fizyoterapist olmak üzere toplamda 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı.
Haftanın fırsat ürünleri (19-23)
Haftanın fırsat ürünleri (19-23)
İşte ŞOK, A101 ve BİM marketlerde bu haftanın fırsat ürünleri