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SİHA'nın fikir babası Özdemir Bayraktar için taziye mesajları

Selçuk, Haluk ve Ahmet Bayraktar'ın babası olan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar 72 yaşında yaşamını yitirdi. Özdemir'in vefatının ardından taziye mesajları paylaşıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Ekim 2021 14:30
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Özdemir Bayraktar'ın vefat haberini Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ve Baykar sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Özdemir Bayraktar, babamız, ilham kaynağımız bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

"Kurduğu hayalleri yerine getirmek adına, tıpkı onun gibi gece gündüz çalışacağız"

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ise, "Babam, canım, arkadaşım, rehberim, dava yoldaşım Hakk'ın rahmetine yürüdü.. Kanını, canını, sağlığını, varlığını milletimizin tam bağımsızlık mücadelesine vakfetti.. İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raciün O'ndan geldik O'na döneceğiz.." değerlendirmesinde bulundu.

Baykar'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada da, "Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve Milli SİHA'larımızın öncü ismi, Yönetim Kurulu Başkanımız ve yol göstericimiz Özdemir Bayraktar, Hakk'a yürüdü... Allah rahmet eylesin. Dualarınızı bekliyoruz. Cenaze namazı 19 Ekim 2021 Salı günü öğle namazını müteakip Fatih Camii'nde kılınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) açıklamasında ise şunlar kaydedildi:

"Vakfımızın en büyük destekçisi, Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncüsü Özdemir Bayraktar Beyefendi Hakk'a yürüdü. O'nun değerlerini asla terk etmeyecek, ideallerinden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu ülke için kurduğu hayalleri yerine getirmek adına, tıpkı onun gibi gece gündüz çalışacağız."

"Özdemir Bayraktar'ın vefat haberi hepimizi derinden üzdü"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hayatını kaybeden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diledi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli bilincin inşası için azim ve gayretle çalışan kıymetli büyüğümüz Özdemir Bayraktar'ın vefat haberi hepimizi derinden üzdü. Merhuma Allah'tan rahmet, başta Haluk ve Selçuk Bayraktar kardeşlerim olmak üzere ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Muş'tan taziye mesajı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, hayatını kaybeden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için taziye mesajı yayımladı.

Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerli savunma sanayimize büyük katkılar sunmuş kıymetli büyüğümüz Baykar Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatını derin üzüntüyle öğrendik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar için başsağlığı mesajı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, vefat eden Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a rahmet diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli teknoloji hamlelerimizin bugünkü seviyeye ulaşmasında önemli katkısı bulunan Baykar Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Ülkemize kattığı değer her zaman hatırlanacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

ÖZDEMİR BAYRAKTAR KİMDİR?

1949 yılında aslen Trabzon Sürmeneli olan Balıkçı Lütfi Reis'in oğlu olarak Sarıyer'in Garipçe köyünde doğan Özdemir Bayraktar, Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu.

1967'de İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne giren Özdemir Bayraktar, başarılı bir eğitim döneminin ardından 1972 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 2 yıl boyunca İTÜ Motorlar Kürsüsü Profesörü İsmail Hakkı Öz'ün araştırma asistanlığı görevini yürüterek içten yanmalı motorlar konusunda yüksek lisans çalışmasını tamamladı.

Türkiye'nin sanayi sektöründe öncü rol üstlenen birçok fabrikanın (Burdur Traktör, İstanbul Segman, Uzel vb.) kuruluş ve yeni yatırımlar aşamasında teknik yönetici görevlerinde çalıştı.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda bilgisayar programcısı olarak çalışan Canan Bayraktar ile dünya evine girdi. Özdemir ve Canan Bayraktar çiftinin bu evlilikten Haluk, Selçuk ve Ahmet adında 3 çocukları dünyaya geldi.

1984 yılında otomotiv sektörüne yönelik yerlileştirme çalışmalarına katkı sunmak maksadıyla Baykar Makina'nın kuruluşunda yer aldı. Tek bir matkap makinası ile kurduğu Baykar'da hassas talaşlı imalat sektörüne yönelik birçok özgün makina tasarımı ve imalatı, parça işleme aparat tasarım süreçlerini yönetti.

Baykar'ın milli ve özgün İnsansız Hava Aracı teknolojisi geliştirmesi atılımında öncü rol üstlenen Özdemir Bayraktar, bu projelerin hayata geçirilmesinde tasarım aşamasından prototip aşamasına, imalat aşamasından yatırım planlamasına kadar her aşamada aktif ve lider olarak yer aldı.

Baykar tarafından TSK için geliştirilen ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İHA Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı 2005-2009 yılları arasında Güneydoğu Anadolu bölgesinde askerler ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalara liderlik yaptı.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen tüm ürünlerin tasarımlarını çizen Özdemir Bayraktar, Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI TİHA'ya karakterini veren özgün tasarımların da sahibidir. Hayatı boyunca sahip olduğu mühendislik yeteneğini her zaman güncel teknolojilerle harmanladı. Çalışma hayatında her zaman azmi, kararlılığı, inancı ve geliştirme şevki hiç kaybolmadı.

Özdemir Bayraktar, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'ların Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına sunduğu katkı nedeniyle 2021'de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görüldü.

Havacılığa olan merakı dolayısıyla hususi pilot sertifikası bulunan Özdemir Bayraktar, Türkiye'nin insansız hava araçları serüveninin öncü ismi olarak bilinmektedir.

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