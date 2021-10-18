Turizme 1514 yatak kapasiteli 10 tesis kazandırılacak
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 8 ildeki 10 kamu taşınmazının turizme kazandırılması için firmalardan teklif alındı.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 8 ildeki kamu taşınmazları için teklif veren firmaların yatırımlarının tamamlanmasının ardından, toplam 1514 yatak kapasiteli 10 tesisin turizme kazandırılması hedefleniyor.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın katılımıyla, bakanlığın Ahmet Yılmaz Çolpan Toplantı Salonu'nda "Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2021/1" kapsamında başvuruda bulunulan taşınmazlar için müzakere düzenlendi.
Müzakereye katılan yatırımcılar, Balıkesir, Artvin, Bursa, Kars, Kayseri, Kütahya, Ordu ve Uşak illerindeki toplam 10 kamu taşınmazı için tekliflerini sundu.
Teklif verilen yatırımların tamamlanmasının ardından, turizme toplam 1514 yatak kapasiteli 10 konaklama tesisinin kazandırılması amaçlanıyor.