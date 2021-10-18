Gaziantep'te iki haftada FETÖ şüphelisi 11 şahıs tutuklandı
Gaziantep'te, son iki haftada FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yapılan operasyonda 118 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslardan 96'sı serbest bırakılırken, 11 şahsa ev hapsi cezası verildi, 11 şahıs ise tutuklandı. Ekiplerin operasyonu sonucu, DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi 1 şüpheli şahıs yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, PKK/KCK silahlı terör örgütü 1 şüpheli daha yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 18 Ekim 2021 13:40
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. Son iki haftada yapılan operasyonlarda 118 şüpheli yakalanırken, 96 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Mahkeme tarafından, 11 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verilirken, 11 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
DEAŞ ile PKK/KCK'ya da darbe
Ekiplerin çalışmaları sonucu, DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi 1 şüpheli şahıs yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, PKK/KCK silahlı terör örgütü 1 şüpheli daha yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
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