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Fabrikadan çıktığı gibi duruyor: 7 bin kilometrede Tofaş Doğan L

Kırıkkale'de bir vatandaş, fabrikadan çıktığı gibi orijinalliğini koruyan 1991 model 7 bin kilometredeki otomobiline fiyat biçemiyor. Örtü altında muhafaza edilen çekici belgeli otomobil, 24 yıldır da trafiğe çıkartılmıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 18 Ekim 2021 14:11
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Fabrikadan çıktığı gibi duruyor: 7 bin kilometrede Tofaş Doğan L

Kırıkkale'de yaşayan Fatih Yunus Güzel, 1991 model Tofaş Doğan L marka 7 bin 779 kilometredeki otomobilini iş yerinde sergiliyor.

24 yıldır trafiğe çıkartılamayan otomobil, fabrikadan ilk çıktığı gibi duruyor. Hala çalışan otomobilin her gün iç ve dış temizliği yapılıyor. Lastiklerinin yere değmemesi için de sehpa üzerinde tutuluyor. Tozlanmasın diye de örtü altında muhafaza ediliyor.

'ŞU ANDA 7 BİN 779 KİLOMETREDE'

Fabrikasyon bir araç olduğunu ifade eden Güzel, "Aracımız 1991 model, ilk sahibinden alınma. 1997 yılından bugüne kadar çekme belgeli ve kullanılmayan bir araç. Şu anda 7 bin 779 kilometrede. Hata, boya, eziği, çiziği yok. Aküsünü sadece çalıştırmak amaçlı biz taktık. Aydın'dan kurtarıcı ile getirdik" dedi.

'SIFIR AYARINDA BİR ARABA'

Güzel, "Naylonları, lastikleri her şeyi fabrikadan çıktığı gibi. Hiçbir yerde güneş görmemiş. Fiyat anlamında şu an bir rakam belirlemedik. Biz zaten yüksek fiyata aldık. Almamız biraz zor oldu ama sağ olsun bizi kırmadılar. Bizim de onlar gibi koruyacağımıza inandıkları için aracı bize verdiler." diye konuştu.

'ŞU AN EMSALİNİ BİZ GÖREMİYORUZ'

Aracı şu an için satmayı düşünmediğini belirten Güzel, "Şu anda sehpanın üzerine kaldırdık, elimizden geldiği kadar korumaya çalışıyoruz. Şu fiyattır, bu fiyattır diyemeyiz. Çünkü emsali olmayan bir araç. Şu an emsalini biz göremiyoruz" dedi.

#Kırıkkale# Tofaş# Doğan L
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