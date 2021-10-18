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Bütçe maratonu gelecek hafta başlayacak

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki müzakereleri bir ay sürecek. Komisyona Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından 20 Ekim'de sunulacak bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler, 26 Ekim'de yapılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Ekim 2021 14:18
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Bütçe maratonu gelecek hafta başlayacak

2022 bütçesinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşme takvimi belli oldu.

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının komisyondaki müzakereleri bir ay sürecek.

Bütçe görüşmelerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, 20 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'te komisyonda yapacağı sunumla başlanacak.

Bütçe sunumunun ardından komisyon üyelerinin hazırlıkları için komisyon çalışmalarına bir hafta ara verilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, 26 Ekim Salı günü bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler yapılacak.

Bakanlık ve kurumların 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri, 26 Kasım Cuma günü tamamlanacak. Böylece bütçenin komisyondaki müzakereleri sona erecek.

TBMM Plan Bütçe Komisyonunda kamu idarelerinin 2022 bütçelerinin görüşme takvimi şöyle:

27 Ekim Çarşamba: TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu, Sayıştay.

1 Kasım Pazartesi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü.

2 Kasım Salı: Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, 127 üniversite.

3 Kasım Çarşamba: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı, Türkiye Uzay Ajansı.

4 Kasım Perşembe: Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu.

5 Kasım Cuma: Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

9 Kasım Salı: Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü.

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10 Kasım Çarşamba: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

11 Kasım Perşembe: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu.

12 Kasım Cuma: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu.

16 Kasım Salı: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü.

17 Kasım Çarşamba: Milli Savunma Bakanlığı.

18 Kasım Perşembe: Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı.

19 Kasım Cuma: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Kapadokya Alan Başkanlığı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı.

22 Kasım Pazartesi: İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

23 Kasım Salı: Gençlik ve Spor Bakanlığı.

24 Kasım Çarşamba: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu.

25 Kasım Perşembe: Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu, Helal Akreditasyon Kurumu.

26 Kasım Cuma: Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı.

- Çalışmalar saat 10.00'da başlayacak

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri de 26 Kasım Cuma günü ele alınacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, kamu idarelerinin bütçelerini görüşmeye her gün saat 10.00'da başlayacak ve günlük programın bitimine kadar çalışacak. Komisyon, pazartesi günleri ise saat 11.00'de toplanacak.

Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından 2022 bütçesi, aralıkta da TBMM Genel Kuruluna gelecek.

#2022 bütçesi# Cumhurbaşkanı# Fuat Oktay#
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