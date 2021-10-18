Tokat'ta kamyonet ile minibüs çarpıştı: 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Ekim 2021 14:54
Alınan bilgiye göre, Reşadiye-Aybastı kara yolu üzerindeki Sanayi Sitesi yakınlarında, Dursun Can yönetimindeki 66 ABG 189 plakalı kamyonet ile Mevlüt Karaca idaresindeki 60 M 2122 plakalı, içinde yolcuların bulunduğu minibüs çarpıştı.
Kazada, Emine Yıldırım ve Mehmet Tekin hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.