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Anneleri tırnakçılık yaparken çocukları nar ve üzüm çaldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir markete gelen kadınlar tırnakçılık usulüyle marketçinin 100 TL'sini alırken, çocukları da marketin önündeki tezgahtan nar ve üzüm çaldı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 18 Ekim 2021 15:19
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Anneleri tırnakçılık yaparken çocukları nar ve üzüm çaldı

Olay, Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan bir markette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 3'ü kadın, 3'ü çocuk olmak üzere 6 kişilik grup marketin önüne geldi. Kadınlardan 2'si kucaklarındaki çocukla birlikte markete girdi. Marketçiden sigara isteyen kadın, 200 TL'yi marketçiye uzattı. Sigarayı ve 185 TL para üzerini alan kadın, kısa bir süre oyalandıktan sonra el çabukluğuyla paranın 100 TL'sini cüzdanının altına alıp, yanındaki kadına verdi. Kadın daha sonra sigarayı marketçiye geri verip parasını istedi. Marketçi de sigarayı alıp 200 TL'yi geri verdikten sonra kadının verdiği parayı saymadan kasaya koydu. Kadınlar marketten çıktıktan sonra kasadaki parayı sayan market sahibi 100 TL'nin eksik olduğunu fark etti.

Çocuklar da nar ve üzüm almış

İş yerinin güvenlik kamerasını izleyen market sahibi Battal Salça, kadınların tırnakçılık yöntemiyle 100 TL'yi aldığını, ayrıca dışarıda bekleyen çocukların da yanlarındaki kadının verdiği poşetlere nar ve üzüm doldurduğunu fark etti. İşyeri sahibinin ihbarı üzerine markete gelen Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, işyeri sahibinden olayla ilgili bilgi aldıktan sonra güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

"Benim başıma gelen başkasının başına gelmesin"

Kadınların bir taraftan soru sorarak kafasını karıştırdığını belirten Battal Salça, "Birisinin kucağında çocuk bulunan 2 kadın gelip sigara istedi. 200 TL verdi, ben de sigarayla birlikte 185 TL para üzerini kadına verdim. Kısa bir süre oyalandıktan sonra sigarayı geri verip paket değil tek sigara istediğini söyledi. Ben tek sigara satmadığımızı söyleyince sigarayı ve para üzerini geri verip parasını istedi. Ben de verdiği parayı saymadan kasaya koydum. Kadınlar gittikten sonra kasaya baktığımda 100 TL'nin eksik olduğunu gördüm. Güvenlik kamerasını izleyince 100 TL'nin tırnakçılık yöntemiyle alındığını, kadınlar bunu yaparken dışarıdaki çocukların da poşetlere ve yanlarındaki çantaya nar ve üzüm doldurduğunu gördüm. Hemen polisi aradım. Bu şüphelilerin yakalanmalarını ve bir başka esnafın daha canını yakmamalarını istiyorum" dedi.

#antalya# manavgat# hırsızlık
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