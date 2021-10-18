Erdoğan: Tarihimizde sömürgecilik lekesi yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarihinde sömürgecilik lekesi olmayan bir milletiz. Bugün de dünya 5'ten büyüktür diyerek küresel sistemdeki adaletsizliklere karşı mücadele ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Meclisi'ne hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Ziyaretim Türkiye'den Angola'ya Cumhurbaşkanı düzeyinde bir ilk olması sebebiyle bir ilk yaşıyor.

Son üç ay içerisinde gerçekleşen karşılıklı ziyaretler Türkiye-Angola ilişkilerinde yeni bir dönemin müjdecisidir. Önümüzdeki süreçte hem kaybedilen hem de her alanda işbirliğimizi geliştirmenin yollarını arayacağız. Angola'ya gelişimizden itibaren şahsıma ve heyetimize gösterilen teveccüh Angola makamlarının da aynı hissiyatı taşıdığını gösteriyor.

Angola ile ilişkilerimizi geliştirmeye verdiğimiz önemin bir nişanesi olan ziyaretimin her iki ülke açısından da hayırıl olmasını diliyorum.

Meclisler millet iradesinin vücut bulduğu demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Milletimizin kurtuluş savaşını sevk ve idaresini yapan TBMM kurulduğu 1920 yılından bu yana karşı karşıya aldığı zorluklar karşısında yılmadan çalışmalarına devam etmiştir.

Son olarak 15 Temmuz 2016 tarihinde demokrasimize kast eden FETÖ terör örgütünün darbe teşebbüsünün boşa çıkarılmasında Meclisimiz önemli rol oynamıştır. Üzerine yağan bombalara rağmen çalışmalarını sürdürmüştür. Milli birliğin ve milli beraberliğinin vücut bulduğu Angola Meclisini de ülke demokrasisinin teminatı olarak görüyorum.

Türkiye olarak kalkınma yolculuğunda dost Angola'nın yanında olmayı sürdüreceğiz. Angola ile Avrupa ve Asya Kıtalarını birbirine bağlayan Türkiye'nin işbirliğinin oluşturacağı sinerjinin etkisi çok geniş bir coğrafyada hissedilecektir.

Geçmişteki demokratik ve ekonomik sancıları tekrar yaşamamak için potansiyellerimizi bir araya getirmenin tam zamanıdır. Biz sizlerle bu yolda birlikte yürümeye hazırız. Buradaki temsilcileri başta olmak üzere tüm Angolalı kardeşlerimizin de aynı hissiyatın içinde olduğundan şüphe duymuyorum.

Tarihinde sömürgecilik lekesi olmayan bir milletiz. Bugün de dünya 5'ten büyüktür diyerek küresel sistemdeki adaletsizliklere karşı mücadele ediyoruz.