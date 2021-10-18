Tarım Bakanlığı'ndan Covid-19 testi pozitif çıkan adaylar hakkında açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Unvan Değişikliği Sınavı ve Covid-19 Testi Pozitif Çıkan Adaylar Hakkındaki açıklaması şu şekildedir:

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan ve boş bulunan unvanlar için yapılacak olan Unvan Değişikliği Sınavına ait 19.08.2021 tarihinde yayımlanan Sınav Genelgesi ile 07.09.2021 tarihinde yayımlanan Sınav Uygulama Kılavuzu kapsamında 23 Ekim 2021 tarihi saat 10:30'da Ankara'da gerekli tüm Covid-19 tedbirleri alınarak Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda yazılı sınava katılacak adaylar arasında Covid-19 testi pozitif çıkan adayların mağduriyet yaşamaması adına seyahat, izin v.b. konular ile ilgili tüm iş ve işlemlerini bağlı bulunduğu İl veya ilçe Sağlık Müdürlükleri ile iletişime geçerek gerçekleştirmeleri gerekmektedir.