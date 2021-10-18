Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell hayatını kaybetti
ABD'nin ilk siyahi Dışişleri Bakanı Colin Powell, yeni tip koronavirüs (COVID-19) kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Ekim 2021 16:09
CNN'nin haberine göre, ailesi, 84 yaşındaki Powell'ın ölümünü sosyal medya üzerinden duyurdu.
Facebook'da yapılan paylaşımda, "Eski ABD Dışişleri Bakanı ve Genelkurmay Başkanı General Colin L. Powell, COVID-19 komplikasyonları nedeniyle bu sabah vefat etti. Olağanüstü ve sevgi dolu bir eş, baba, büyükbaba ve büyük bir ABD'yi kaybettik." ifadelerine yer verildi.
ABD'nin New York kentinde 5 Nisan 1937'de doğan Powell, 20 Ocak 2001'de 65. Dışişleri Bakanı olarak göreve gelmişti.