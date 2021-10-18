Türk Yoğun Bakım Derneği: Yoğun bakımlar yoğun, yenileri açılıyor

Dolardan yeni tarihi zirve: 9,32 TL
Dolardan yeni tarihi zirve: 9,32 TL
15 öğrenciye cinsel tacizle suçlanan öğretmen açığa alındı
15 öğrenciye cinsel tacizle suçlanan öğretmen açığa alındı
Motorine büyük zam
Motorine büyük zam
Cemil Çiçek: Siyasetçilerin tövbeye ihtiyacı var
Cemil Çiçek: Siyasetçilerin tövbeye ihtiyacı var
Erdoğan: Angola İHA, SİHA ve zırhlı taşıyıcı istiyor
Erdoğan: Angola İHA, SİHA ve zırhlı taşıyıcı istiyor
5 öğrencinin öldüğü kazada iki müdür görevden alındı
5 öğrencinin öldüğü kazada iki müdür görevden alındı
Hastanede gideceğimiz branşı artık bu uygulama önerecek
Hastanede gideceğimiz branşı artık bu uygulama önerecek
İl Milli Eğitim Müdürü ve yardımcısı tutuklandı
İl Milli Eğitim Müdürü ve yardımcısı tutuklandı
SİHA'nın fikir babası Özdemir Bayraktar için taziye mesajları
SİHA'nın fikir babası Özdemir Bayraktar için taziye mesajları
Bütçe maratonu gelecek hafta başlayacak
Bütçe maratonu gelecek hafta başlayacak
Bakan Gül: Yargı mensuplarına ilave terfi verilmesi üzerinde çalışıyoruz
Bakan Gül: Yargı mensuplarına ilave terfi verilmesi üzerinde çalışıyoruz
Toyota CEO'su: Bugün araç bulan alsın, dönemi kaçırmasın
Toyota CEO'su: Bugün araç bulan alsın, dönemi kaçırmasın
'Davutoğlu'nun bindiği asansör yere çakıldı, belinde sıkıntı var'
'Davutoğlu'nun bindiği asansör yere çakıldı, belinde sıkıntı var'
Sedat Peker hakkında tutuklama kararı çıkarıldı
Sedat Peker hakkında tutuklama kararı çıkarıldı
Devlet korumasında yetişen 1050 genç kamuda istihdam edilecek
Devlet korumasında yetişen 1050 genç kamuda istihdam edilecek
Kanal açma çalışmasında toprak altında kalan harita teknikeri öldü
Kanal açma çalışmasında toprak altında kalan harita teknikeri öldü
Kalorifer yakmayanlar dikkat: Komşuya dava açarak müdahale mümkün
Kalorifer yakmayanlar dikkat: Komşuya dava açarak müdahale mümkün
Bilim Kurulu Üyesinden kısıtlama açıklaması
Bilim Kurulu Üyesinden kısıtlama açıklaması
Erdoğan'ın avukatları siyasi cinayet iddialarına ilişkin Başsavcılığa başvurdu
Erdoğan'ın avukatları siyasi cinayet iddialarına ilişkin Başsavcılığa başvurdu
Uğur Şahin: 3. doz hastalığı tamamen durduracak
Uğur Şahin: 3. doz hastalığı tamamen durduracak
Geciken POMEM sonuçları Meclis gündeminde
Geciken POMEM sonuçları Meclis gündeminde
5 Kamu Kurumu toplamda 125 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu Kurumu toplamda 125 personel almak için ilana çıktı
İstanbul SGK İl Müdürü görevden alındı
İstanbul SGK İl Müdürü görevden alındı
Yolsuzlukları savcıya tek tek anlattığı için işten kovulan zabıta konuştu
Yolsuzlukları savcıya tek tek anlattığı için işten kovulan zabıta konuştu
Ümitcan'ın bu kez yırtması çok zor...Adli Tıp raroru gerçeği ortaya çıkardı
Ümitcan'ın bu kez yırtması çok zor...Adli Tıp raroru gerçeği ortaya çıkardı
Otomobile 'kur zammı' hazırlığı
Otomobile 'kur zammı' hazırlığı
İşe alımlarda ve görevde yükselmelerde uyulması gereken etik ilkeler
İşe alımlarda ve görevde yükselmelerde uyulması gereken etik ilkeler
Konut satın almak hayal! Yeni nesiller kiracı olacak
Konut satın almak hayal! Yeni nesiller kiracı olacak
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı-Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı-Haritalı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu yarın toplanacak
Ekonomi Koordinasyon Kurulu yarın toplanacak
Ana sayfaHaberler Yaşam

Türk Yoğun Bakım Derneği: Yoğun bakımlar yoğun, yenileri açılıyor

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, "Pandemi hala hız kesmedi sadece biz öyle olduğunu sanıyoruz, şu anda dünyada vaka sayısı en çok olan 3 ülkeden biri olarak görünüyoruz. Bu bir tehlike ona göre hareket etmemiz gerekecektir. Yoğun bakımlar yoğun, dolmaya devam ediyor. Birçok yeni yoğun bakım açılmak zorunda kalıyor ne yazık ki. Bazı yerlerde 100'de yüze yakın, şunu anlamalısınız yeni yoğun bakım açılıyor diyorsam demek ki yoğun bakım yüzde yüz dolmuş, yeni bir yer ek olarak açılmaya çalışılıyor" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 18 Ekim 2021 16:19
Yazdır
Türk Yoğun Bakım Derneği: Yoğun bakımlar yoğun, yenileri açılıyor

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, yoğun bakımlardaki doluluk oranına ilişkin konuştu.

Demirkıran, "Pandemi hala hız kesmedi sadece biz öyle olduğunu sanıyoruz, şu anda dünyada vaka sayısı en çok olan 3 ülkeden biri olarak görünüyoruz. Bu bir tehlike ona göre hareket etmemiz gerekecektir. Yoğun bakımlar yoğun, dolmaya devam ediyor. Birçok yeni yoğun bakım açılmak zorunda kalıyor ne yazık ki. Bazı yerlerde 100'de yüze yakın, şunu anlamalısınız yeni yoğun bakım açılıyor diyorsam demek ki yoğun bakım yüzde yüz dolmuş, yeni bir yer ek olarak açılmaya çalışılıyor" dedi.

Covid-19 ile mücadelede vaka sayıları yüksekliğini korurken, uzmanlar sıklıkla salgına karşı vatandaşları aşı olmaya davet ediyor. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Oktay Demirkıran da salgına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Demirkıran, yoğun bakımlarda yaşanan doluluğa dikkat çekerek yeni yoğun bakım noktalarının açılmaya başlandığını belirtti.

"Yoğun bakım yüzde yüz dolmuş demek ki yeni bir yer ek olarak açılmaya çalışılıyor"

Salgında son duruma ilişkin konuşan Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Oktay Demirkıran, "Pandemi hala hız kesmedi sadece biz öyle olduğunu sanıyoruz biz derken; halkın bakışı açısından söylüyorum ama biz hekimler maalesef bu tehlikenin ve ciddiyetin farkında olarak çalışmaya devam ediyoruz. Ölümler devam ediyor, vaka sayıları da yüksek olarak devam ediyor. Şu anda dünyada vaka sayısı en çok olan 3 ülkeden biri olarak görünüyoruz. Bu tabi bir tehlike bunun neden olduğunu düşünmemiz ve ona göre hareket etmemiz gerekecektir. Türk Yoğun Bakım Derneği'ne bütün Türkiye'deki yoğun bakımlardan veriler gelmeye devam ediyor. Yoğun bakımlar yoğun dolmaya devam ediyor. Birçok yeni yoğun bakım açılmak zorunda kalıyor, değişik şekillerde ve yeni yeni hastalar oldukça yoğun bakım gereksinimi arttıkça yeni oluşturulan yoğun bakımlar var ne yazık ki. Bazı yerlerde 100'de yüze yakın, şunu anlamalısınız yeni yoğun bakım açılıyor diyorsam demek ki yoğun bakım yüzde yüz dolmuş yeni bir yer ek olarak açılmaya çalışılıyor" dedi.

"Kısıtlama ve kapanma bir çözüm değil"

Maske, mesafe, hijyen gibi önlemlerde ihmaller yaşandığına dikkat çeken Prof. Dr. Demirkıran, "Maskeler çok yerde, bazı şehirlerde neredeyse hiç yok, bazı şehirlerde de kullanımda bir gevşeme var. Restoranlar, kafeler açıldıktan sonra kurallar biraz çiğnenmeye başlandı gibi görünüyor. Hiçbir şekilde kapansın demiyorum ama tedbir devam etmeli. Tedbirsizliği önlememiz gerekiyor. Kısıtlama yapılmak zorunda kaldı ve biz evlerde kaldık, çalışamadık, sosyal hayattan her şeyden izole olduk diye düşünüp bu kuralların tekrar konmaması için daha duyarlı davranması gerekir insanların ancak böyle değil. Kısıtlama ve kapanma bir çözüm değil, önemli olan tedbir. Okullar asla kapanmamalı, geleceğimizi karanlığa atamayız. O yüzden eğitimin devam etmesi için lütfen maske duyarlılığını, aşılanmayı önemsememiz lazım. Aşı karşıtlığını anlamak zor, bunun uygulanmamasını hastalığa yakalanmayı istemek gibi görüyorum. Bu hastalığa maalesef ki aşı olmadığı için yakalanan, yoğun bakımda tedavi etmek zorunda kaldığımız ve hayatını kaybeden hastalarımız oluyor. Onlar için de bu anlamda gerçekten çok üzülüyorum, İlaç şu an çıktı görünüyor ancak epey yüksek bir para, geri ödemesi yok hiçbir sağlık sisteminde umarım etkili olacaktır" diye konuştu.

"Kış aylarında artış olacaktır"

Kış aylarında yaşanabilecek vaka artışlarına ilişkin konuşan Prof. Dr. Demirkıran, "Kış aylarında artış olacaktır çünkü dışarılardan içerilere girmeye başlayacağız. Açık kafelerden kapalı ortamlara, ev içinde daha çok olunması gibi durumlar dolayısıyla bulaşıcılık ihtimali de maalesef artacaktır. Gribal enfeksiyonlar geliştiği zaman biraz zorlayabilecektir bizi o yüzden Sağlık Bakanlığı da şu anda grip aşısını ödemeye aldı ve onayladı" şeklinde konuştu.

#Oktay Demirkıran# Türk Yoğun Bakım Derneği# yoğun bakım
Diyanet'ten sonradan Müslüman olan erkekler için sünnet fetvası
Diyanet'ten sonradan Müslüman olan erkekler için sünnet fetvası
Emniyet Müdürlüğü 40 öğrenciyi Ankara'ya gezmeye gönderdi
Emniyet Müdürlüğü 40 öğrenciyi Ankara'ya gezmeye gönderdi
49 yaşındaki polis memuru kalp krizinden hayatını kaybetti
49 yaşındaki polis memuru kalp krizinden hayatını kaybetti
'Yanlış iğne öldürdü' iddiasına soruşturma
'Yanlış iğne öldürdü' iddiasına soruşturma
SİHA'nın fikir babası Özdemir Bayraktar için taziye mesajları
SİHA'nın fikir babası Özdemir Bayraktar için taziye mesajları
Her Tarza Uygun Erkek Sweatshirt Modelleri Slazenger'da
Her Tarza Uygun Erkek Sweatshirt Modelleri Slazenger'da

Bu Habere Tepkiniz

2022'de, memurun fazla mesai ücretine ve harcırahına yapılacak artış oranı belli oldu

2022'de, memurun fazla mesai ücretine ve harcırahına yapılacak artış oranı belli oldu

Devlet memurlarının 2 lira 40 kuruş olan saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 12 artışla 2 lira 70 kuruşa yükselecek. Harcırah miktarları ise yüzde 29 ila yüzde 33 oranında artacak.
4/B statüsünden akademisyenliğe geçenlerin hizmetleri değerlendirilir mi?

4/B statüsünden akademisyenliğe geçenlerin hizmetleri değerlendirilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, sözleşmeli statüden akademisyenliğe geçenlerin sürelerinin kazanılmış hak aylığında sayılmayacağına hükmetti!
Arabanı hızlı, güvenle satmak için yepyeni bir yol

Arabanı hızlı, güvenle satmak için yepyeni bir yol

https://www.arabam.com/trink-sat?utm_source=memurlar&utm_medium=cpc&utm_campaign=trinksat
Sınava tabi kadrolara günlük atamalar Etik Kuruluna takıldı

Sınava tabi kadrolara günlük atamalar Etik Kuruluna takıldı

Kamu Görevlileri Etik Kurulu günlük veya haftalık şeklinde yapılan hülle atamalarla ilgili olarak Etik Yönetmeliğin 3 maddesinin ihlal edildiğine karar verdi.
Yoksa siz hala bankanıza masraf mı ödüyorsunuz?

Yoksa siz hala bankanıza masraf mı ödüyorsunuz?

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Kurumlar arşiv araştırmasını kimden talep etmeli?

Kurumlar arşiv araştırmasını kimden talep etmeli?

Kamu idareleri kamuya ilk defa/yeniden atanacaklarda yaptırmaları gereken arşiv araştırmalarını bulundukları illerin emniyet müdürlükleri üzerinden sonuçlandırmalı!
Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Ders görevini dolduran öğretmen halk eğitim merkezinde de ders verebilir mi?

Ders görevini dolduran öğretmen halk eğitim merkezinde de ders verebilir mi?

Aylık ve ek ders karşılığı ders görevini doldurduktan sonra 10 saat DYK görevi alan öğretmene halk eğitimi merkezlerinde açılan kurslarda 10 saat ders görevi verilebilir mi?
Danıştay'dan öğretim elemanı alımlarında jürinin yorum yetkisine dair önemli karar!

Danıştay'dan öğretim elemanı alımlarında jürinin yorum yetkisine dair önemli karar!

Danıştay, öğretim elemanı atamalarına yönelik değerlendirmelerde jüri tarafından yapılan yorumlamaların açık hata olarak kabul edilemeyeceğine hükmetti
Mecburi hizmetli araştırma görevlisinin geçici görevlendirilmesi Sayıştay'a takıldı!

Mecburi hizmetli araştırma görevlisinin geçici görevlendirilmesi Sayıştay'a takıldı!

Sayıştay Başkanlığı, kadrosunun bulunduğu üniversiteye mecburi hizmeti bulunan araştırma görevlisinin Üniversite Yönetim Kurulu olmaksızın başka bir kurumda geçici olarak görevlendirilmesinin usule uygun olmadığına karar verdi!
KİT sözleşmeli personeliyken memurluğa atananlar adaylığa tabi olur mu?

KİT sözleşmeli personeliyken memurluğa atananlar adaylığa tabi olur mu?

Memurluğa atanan sözleşmeli personele, 'aday memurluk' statüsü uygulanır mı?
Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı, 800 adli yargı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim savcı adayı ve 100 idari yargı hakim adayı olmak üzere 1000 hakim savcı adayı alacak. Başvurular 2-11 Kasım tarihleri arasında alınacak
Kara yolunda ilginç görüntü... Bir eliyle direksiyon, diğeriyle yük tuttu!

Kara yolunda ilginç görüntü... Bir eliyle direksiyon, diğeriyle yük tuttu!

Diyarbakır-Elazığ kara yolu üzerinde giden otomobilin sürücü ile yanındaki yolcu, araç üzerindeki yükü camdan çıkardıkları elleriyle tutarak taşıdı. Yoldaki araçların arasında bu şekilde ilerleyen otomobil sürücü, bir eli ile direksiyonu diğer eli ile de yükü tuttu. Arka koltuktaki diğer bir yolcu da pencereden sarkıttığı çamaşır leğenini tutmaya çalıştı. Bu anlar, başka bir aracın içindeki kişi tarafından saniye saniye görüntülendi.
MEB, 6 bin 132 personel alacak

MEB, 6 bin 132 personel alacak

Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 aşçı ve aşçı yardımcısı ve 260 da fizyoterapist olmak üzere toplamda 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı.
Haftanın fırsat ürünleri (19-23)

Haftanın fırsat ürünleri (19-23)

İşte ŞOK, A101 ve BİM marketlerde bu haftanın fırsat ürünleri