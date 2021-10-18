Diyanet'ten sonradan Müslüman olan erkekler için sünnet fetvası

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun toplantılarında alınan fetvalar, Kurul'un internet sayfasında yayınlanmaya başladı.

Aşıydı, midyeydi derken Diyanet'in son fetvası da kamuoyunda tartışma konusu oldu.

Tartışılan son fetva ise sünnet...

Diyanet'in, "Küçük yaşta sünnet olamayan veya sonradan Müslüman olan yetişkin erkeklerin sünnet olması gerekli midir?" sorusuna verdiği cevap kamuoyunun gündemine oturdu.

"VACİPTİR"



Diyanet, erkeklerin sünnet olmasının İslam'ın şiarlarından biri olduğunu ancak ön şart olmadığını ve mazeret olmadıkça sünnet olunması gerektiğini vurgulayarak "Erkeklerin sünnet olması (hıtan), İslam'ın şiarlarından biridir. Hz. Peygamber sünnet olmayı fıtrat gereği yapılan işler arasında zikretmiştir. İslam alimlerinin çoğunluğu, sünnet olmanın vacip olduğunu söylerken Hanefiler, bunun meşru bir mazeret olmadıkça terk edilmemesi gereken bir sünnet-i müekkede olduğunu vurgulamışlardır.

"İSLAM'A GİRMEK İÇİN ÖN ŞART DEĞİLDİR"



Bu itibarla sonradan Müslüman olan ya da küçükken sünnet olamamış bir kimsenin sünnet olması gereklidir. Ancak sünnet olmak İslam'ın şiarı olmakla birlikte, İslam'a girmek için bir ön şart değildir. Bu sebeple geç yaşta sünnet olmak kişiye bedensel ve ruhsal açıdan sıkıntı verecekse ya da sağlık açısından sakıncalar doğuracaksa kişi sünnet olmayabilir." ifadeleriyle fetvasını verdi.