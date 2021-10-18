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'Cumhuriyet tarihinin en büyüğü' olarak duyurulmuştu! Davadan ilk bilgiler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik cumhuriyet tarihinin en büyüğü olarak duyurduğu 'Bataklık' soruşturmasında aralarında Nejat Daş ve Çetin Gönen'in de bulunduğu 26'sı tutuklu 73 sanık hakkında 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak', 'uyuşturucu ticareti' suçlarından açılan davanın görülmesine başlandı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 18 Ekim 2021 17:39
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'Cumhuriyet tarihinin en büyüğü' olarak duyurulmuştu! Davadan ilk bilgiler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından duyurulan operasyon, 30 Haziran 2020'de başlatıldı. Operasyon kapsamında 9 ülkede faaliyet gösterdiği belirtilen örgütün liderleri Nejat Daş, Çetin Gören, Halil Aslantaş ile birlikte 113 kişi gözaltına alındı. Uluslararası sularda taşımacılık yapan gemilerde tonlarca uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerden Daş, Gören ve Aslantaş'ın da aralarından bulunduğu 26'sı, tutuklandı.

52 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Nejat Daş ve Çetin Gönen örgüt lideri, 5 şüpheli örgüt yöneticisi, 53 şüpheli örgüt üyesi ve 13 şüpheli ise örgüte üye olmamakla birlikte yardım eden pozisyonda yer aldı. Toplam 73 şüpheli hakkında düzenlenen iddianame Ankara 33'ncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak' ve 'uyuşturucu ticaretinden elde edilen geliri aklama' suçlarından 28,5 yıldan 52 yıla kadar hapis cezası istemiyde dava açıldı.

YARGILAMA BAŞLADI

26'sı tutuklu 73 sanığın yargılanmasına Ankara 33'ncü Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile sanık yakınları ve çok sayıda avukat katıldı. İddianamenin özetinin okunması ardından avukatlara ve sanıklara savunma için söz verildi. Sanıklar, savunmalarını yapmaya başladı. Duruşma sürüyor.

ÇETİN GÖREN: SUÇSUZUM

Sanıklardan Çetin Gören, Hollanda vatandaşı olduğunu, yaklaşık 48 yıl bu ülkede yaşadığını, 2016'da ailesiyle birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptığını söyledi. Yurt dışındaki varlığını Türkiye'ye getirip, varlık barışından faydalanarak yatırım yaptığını iddia eden Gören, bu kapsamda Nejat Daş, Cemal Deniz Şahan ve İngiltere vatandaşı Perry James Young ile şirket kurduklarını söyledi. Daha sonra ortaklarıyla anlaşmazlığa düştüğünü ve ortaklarda bulunan hisseleri de alarak şirketin tek sahibi olduğunu anlattı. Türkiye'ye gelmeden önce uyuşturucu suçundan 2007'de yakalandığı Brezilya'da 3 yıl tutuklu kaldığını, ardından 2014'te de aynı suçtan Hollanda'da yakalandığını ifade eden Gören, kefaletle serbest bırakıldığını, Hollanda'daki davasının bir üst mahkemede devam ettiğini söyledi. Gören, kara para aklamasına delil olarak gösterilen paranın Hollanda mahkemesince meşru bulunduğunu hatırlatarak, suçsuz olduğunu ileri sürdü.

NEJAT DAŞ: KESİNLİKLE UYUŞTURUCU İŞİ YAPMADIM

Tutuklu sanık Nejat Daş da silahlı örgüt kurmadığını, kendisine isnat edilen suçların somut delillere dayanmadığını, soruşturmanın eksik yapıldığını iddia ederek beraatını talep etti. Daş, yaklaşık 30 yıl önce batan bir gemi nedeniyle suçlandığını ileri sürerek, "Örgüt yöneticisi ve kara para aklamakla suçlanıyorum. Kesinlikle uyuşturucu işini yapmadım. 19 yaşındayken tutuklandım, aslında babamın suçu bana kalmıştı. Onun üzerinden bana suç isnat ediliyor. Birlikte örgüt kurucusu olduğumuz iddia edilen Çetin Gören'i 2016'da Hollanda'da bir arkadaş ortamında tanıdım. Çetin Gören Türkiye'ye döndüğünde bir arkadaşımdan numaramı almış ve bana ulaştı. Yasa dışı bir iş yapmayacağını söyledi. Ben de 'Suça bulaşırsan, yanıma gelme' dedim. Daha sonra onunla 2018'de döviz bürosu kurduk. Ardından 3 milyon sermaye taahhütlü bir şirket kurduk; ama birtakım özel sebeplerden dolayı aramızda husumet gelişti. 2018'den sonra kendisiyle görüşmedim. Bütün durum bundan ibaret" dedi.

Duruşmada diğer tutuklu sanıklar Cemal Deniz Şahan, Halil Aslantaş, Handan Kaymak ve Uğur Bülent Göçer de savunma yaptı. İddianamede isnat edilen suçları reddeden sanıklar, beraatlarını talep etti. Duruşma, diğer sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.

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