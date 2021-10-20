Ziyaretçilerimiz memurlar.net'ten daha etkin nasıl yararlanabilir?

Kamu personeline ve kamu personeli olmak isteyen adaylara bilgi vermek amacıyla 2000 yılında kurulan memurlar.net, sizlerin desteği ile Türkiye'nin en kapsamlı bilgi paylaşım platformu haline gelmiştir.

Günlük 1 milyon ziyaretçisi bulunan memurlar.net, zaman içinde haberin yanı sıra Kamu Personeli, Forum, İlan, Bi'mola, Maaş, KPSS, Seçim, Becayiş, Diğer ve Sözlük gibi bölümleri de hizmete sunmuştur.

Memurlar.net'in, deneyimli, uzman ekibi tarafından hazırlanan ve kontrol edilen bu 'hizmetlerden' daha fazla yararlanmanız için, bu bölümlerle ilgili sizlere daha ayrıntılı bilgi vermek istedik. Bir başka deyişle, 'memurlar.net rehberi' hazırladık. Her biri ayrı bir 'bilgi hazinesi' niteliğindeki bölümler ve içerdiği bilgiler şöyle:

HABER SERVİSİ BÖLÜMÜ

Memurlar.net'in abone olduğu ajanslardan ve gazetelerden aldığı haberlerin yanı sıra kendi yazdığı özel haberler www.memurlar.net ana sayfasında yayımlanmaktadır. Haber bölümündeki 15'li manşet kısmından memurlara yönelik özel haberlere, üst manşet kısmından ise gündeme dair son dakika gelişmelerine erişilebilir.

ÜYELİK BÖLÜMÜ

Memurlar.net'in haberlerine yorum yazabilmek, becayiş ilanı verebilmek ve Forum/ Bi'mola bölümünde yazışma yapabilmek için üye olunması gerekmektedir. https://uye.memurlar.net/signup/ adresinden ücretsiz bir şekilde üye olabilirsiniz. Üye olurken verdiğiniz mail adresine gelen linke tıklayarak üyeliğinizi aktive edebilirsiniz.

FORUM BÖLÜMÜ

Forum bölümü, Memurlar.net ziyaretçilerinin bilgi paylaşımında bulunduğu bir platformdur. Yazılımı ve kuralları bütünüyle memurlar.net ekibince yazılmıştır. Sınavlara giren adaylar forum bölümündeki KPSS kısmını, kamu personeli olanlar ise Bakanlık ve hizmet sınıfına göre belirlenen kısımları kullanabilirler. Forumda, paylaşımda bulunabilmek için üye olunması zorunludur. Forum bölümüne https://forum.memurlar.net/default.aspx adresinden erişebilirsiniz.

Bİ'MOLA BÖLÜMÜ

Bi'mola servisi memurlar.net'in sosyal medya platformudur. Bu kısımda diğer sosyal medya platformlarında yer aldığı gibi resimli veya videolu paylaşımda bulunabilir, başkasının duvarına yazabilir, beğendiğiniz paylaşımları kendi duvarınızda paylaşabilirsiniz. Bu servis içinde yer alan kendi kişisel sayfanıza fotoğraf yükleyebilmek için cep telefonu aktivasyonu yapmanız gerekmektedir. Memurlar.net'in en aktif kullanılan bölümlerinden birisi olup tüm yazışmaları görmek için üyelik girişinin yapılması gerekmektedir. Bi'mola bölümüne ulaşmak için tıklayınız.

MAAŞ BÖLÜMÜ

Türkiye'nin en büyük ve tek maaş hesaplama platformudur. Kadro unvanı seçimi yaparak memur maaşları, sözleşmeli personel ücretleri ile askeri personel dahil olmak üzere emekli maaş ve ikramiyelerini görebilmek mümkündür. 200'e yakın unvan bazında, say2000 bordrosunda yer alan bilgileri kontrol edebilirsiniz. Maaş robotundaki Gelişmiş Seçenekler kısmından ise çok daha ayrıntılı maaş hesaplaması yapılabilmektedir.

Ayrıca bu serviste, harcırah hesaplaması, lojman puanı hesaplaması, 68/B'ye göre hizmet hesabı, muhtar ve belediye başkanı maaşı hesabı ile emekli yaşı hesaplaması da yapılabilmektedir. https://www.memurlar.net/maasrobot/ adresinden bu servise ulaşabilirsiniz.

İLAN SERVİSİ BÖLÜMÜ

Memur, sözleşmeli, işçi ve akademisyen alım ilanları her gün düzenli olarak ilan.memurlar.net adresinden yayımlanmaktadır. Girilen her bir ilan kategori bazında arşivlenmekte ve en son başvuru tarihine göre ilan servisinde yayında kalmaktadır.

İlan servisine bugüne kadar 60 bine yakın ilan girilmiş olup, tüm bu ilanlara https://ilan.memurlar.net/arsiv/default.aspx adresinden ulaşabilirsiniz. Bu servis sayesinde örneğin 2010 yılında yayımlanmış ilanları görebilmeniz mümkündür. Bu servis sayesinde geçmişte hangi kurumun hangi unvan ve sayıda kaç personel aldığını da öğrenmeniz mümkündür.

KPSS SERVİSİ BÖLÜMÜ

KPSS'ye dair haberler bu serviste yer almaktadır. Ayrıca, ÖSYM'nin yayımladığı merkezi KPSS tercih kılavuzları, KPSS Robotlarına dönüştürülerek bu servisten yayımlanmaktadır. Bunun yanı sıra KPSS'de en başarılı üniversitelere https://kpss.memurlar.net/basari/ adresinden, kadro istatistiklerine ise https://kpss.memurlar.net/istatistik/unvan/ adresinden erişebilirsiniz.

BECAYİŞ SERVİSİ BÖLÜMÜ

Aynı kurumda ve aynı unvanda çalışan personelin karşılıklı olarak yer değiştirmesine becayiş denmektedir. Üyeler https://becayis.memurlar.net/default.aspx adresinden hem il içi hem de iller arası becayiş ilanı vererek yararlanabilmektedir. Servise cep telefonu bilgisinin girilmesi halinde, uygun becayiş adayı çıktığında üyeler mailin yanı sıra cep telefonu ile otomatik olarak bilgilendirilmektedir. Bu bölüm sayesinde birçok personelin nakil sorunu çözülmüştür.

SÖZLÜK SERVİSİ BÖLÜMÜ

Memurlar.net üyelerinin kavram tanımlaması yaparak paylaşımda bulunduğu platformdur. Servise https://becayis.memurlar.net/default.aspx adresinden erişebilirsiniz. Çaylak olarak yazışmaya başlayan üyeleri yazışmaların yöneticilerce de uygun bulunması halinde "yazar" seviyesine çıkmaktadır. Yazar seviyesine ulaşan üyelerin yaptığı paylaşımlar onaysız olarak yayımlanmaktadır.

GAZETE MANŞETLERİ BÖLÜMÜ

Gazete manşetlerine https://www.memurlar.net/gazeteler adresinden erişebilirsiniz. Ayrıca geçmiş tarihli gazetelerin birinci sayfa manşetlerine de 2003'ten bu yana arşiv bölümünden erişebilirsiniz. Son dönemde bazı gazeteler, ilk sayfa manşetlerinin yayınlanmasına telif hakları çerçevesinde izin vermediğinden sadece izin veren gazetelerin ilk sayfaları bu bölümde yayınlanmaktadır. Örneğin Hürriyet, Sözcü, Milliyet ve Sabah Gazeteleri, ilk sayfalarının yayınlanmasına izin vermemektedir.

HABER ARŞİVİ BÖLÜMÜ

Tarih bilgisi girilerek eski tarihli memurlar.net haberlerine https://www.memurlar.net/sonhaberler/ adresinden ulaşabilirsiniz.

SEÇİM SAYFASI BÖLÜMÜ

2014 yılından bu yana yapılan yerel, Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim sonuçlarına, yazılımı bütünüyle memurlar.net'e ait https://www.memurlar.net/secim/ adresinden erişebilirsiniz. Seçim detay sayfalarında son 3 seçimdeki veriler bir arada verilmekte olup, son 3 seçimdeki değişimi görmek mümkün olabilmektedir.

SORU CEVAP BÖLÜMÜ

Memurlar.net üyelerinden memurlar@gmail.com adresine gelen ve geneli ilgilendirdiğine karar verilen sorulara verilen cevaplar bu bölümde yer almaktadır. https://sorucevap.memurlar.net/default.aspx adresinden soru cevap bölümüne ulaşabilirsiniz.

SINAV BÖLÜMÜ

Görevde yükselme sınavlarına hazırlanan üyelerin https://sinav.memurlar.net/default.aspx adresinden online sınav paketi satın alabildikleri bir platformdur. Paket satın alan üyeler konu bazında veya rastgele tüm konular içinden soru çözebilmektedir. Sistemde yer alan tüm sorular uzmanlar tarafından yazılmış ve ayrıntılı çözümler içermekte olup, servise mobil cep telefonlarından da erişilmesi mümkündür.

Sistemde ayrıntılı istatistikler yer almakta olup, bir soruya verilen cevabın diğer adayların verdiği cevaplarla karşılaştırılması yüzdelik bazda görülebilmektedir.

KAMU PERSONELİ BÖLÜMÜ

Bu bölümde Kamu İktisadi Teşebbüslerinde görev yapan sözleşmeli personele, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personele, aday memurlara, akademik personele, askeri personele ve Din Hizmetleri Sınıfı personeline ilişkin özel dosyalara yer verilmiştir. Bu bölüme ulaşmak için tıklayınız.

ÖZEL KONULAR BÖLÜMÜ

Bu bölümde emeklilik, görevde yükselme, harcırah, istifa sonrası dönüşler, Kredi Burs ve Yurtlar, lojman, kamu görevlilerinin sıklıkla ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeler ile engellilere ilişkin özel durumların yer aldığı dosyalara yer verilmiştir. Tıklayınız.

DİĞER KONULAR BÖLÜMÜ

Bu bölümde öğretmelere ilişkin dosyalar, kamu personelinin sıklıkla karşılaştığı soru ve cevaplar, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay ve Danıştay Kararları ile Devlet Personel Başkanlığı görüşlerine yer verilmiştir.