Getir, hizmet verdiği ülke sayısını 8'e çıkardı
Sene başından bu yana Avrupa'daki büyümesini sürdüren Getir, hizmet verdiği ülkeler arasına Portekiz'i de ekledi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 18 Ekim 2021 17:58
Getir, hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Bu sene başında İngiltere ile Avrupa pazarına adım attıktan sonra kısa bir süre içinde Hollanda, Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya'ya giriş yapan Getir'in son durağı Portekiz oldu. İlk olarak Lizbon'da hizmet vermeye başlayacak olan şirketin hizmet verdiği ülke sayısı da böylece 8'e ulaştı.
Londra'dan Amsterdam'a, Berlin'den Paris'e, Milano'dan Barselona'ya kadar Avrupa'nın en büyük şehirlerinde operasyonunu sürdüren şirket, şimdi de Lizbon sokaklarında hizmet verecek. Bu yıl sonuna kadar ABD pazarına girmeye hazırlanan şirket, böylece toplamda 9 ülkede faaliyete geçmiş olacak.
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