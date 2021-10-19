MEB'in 2020 yılı faaliyet raporundaki sözleşmeli öğretmen ayrıntısı

Bu rapordaki öğretmenlerle ilgili önemli bilgileri okuyucularımızla paylaşarak çıkardığımız sonuçları ve görüşlerimizi açıklayacağız.

Yıllara göre atama yapılan öğretmen sayıları

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2020 Yılı Faaliyet Raporu incelendiğinde öğretmen atamalarıyla ilgili çok ciddi verilere rastlayamıyoruz. Ancak, daha önceki yıllarda yayınlanan raporlarla bir araya getirdiğimizde önemli verileri elde edebiliyoruz. Bu verilere göre;

1- 2013 yılında 39.676, 2014 yılında 49.002, 2015 yılında 51.326 ve 2016 yılında 29.699 öğretmen ilk atama yoluyla göreve başlamıştır. 2017 yılında 22.026, 2018 yılında 25.001, 2019 yılında 40.222 ve 2020 yılında 41.139 Sözleşmeli Öğretmen Ataması (4/B) yapılmıştır. 2020 yılında 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında 53 atama, 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında da 15 atama yapılmıştır.

2- 2013 yılında 250, 2014 yılında 366, 2015 yılında 404 ve 2016 yılında da 238 öğretmen Açıktan Atama, Kurum içi, Kurumlar Arası ve Yeniden Atama yoluyla göreve başlamıştır. 2017 yılında bu atama türünü göremiyoruz. 2018 yılında (657 sayılı Kanun'un 74 ve 92'nci maddesine göre) 6 açıktan atama yapılmıştır. 2019 ve 2020 yıllarında (657 sayılı Kanun'un 74 ve 92'nci maddesine göre) açıktan öğretmen ataması yapılmamıştır.

3- Sadece 2013 yılında 1.011 Açıktan İlk, Kurum İçi, Kurumlar Arası İlk Atama yapılmış olup, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında bu yöntemle öğretmen ataması yapılmamıştır. 2017 yılında bu atama türünü göremiyoruz. 2018 yılında (657 sayılı Kanun'un 74 ve 92'nci maddesine göre) 6 açıktan atama yapılmıştır. 2019 ve 2020 yıllarında (657 sayılı Kanun'un 74 ve 92'nci maddesine göre) açıktan öğretmen ataması yapılmamıştır.

4- 2013 yılında 106, 2014 yılında 83, 2015 yılında 152, 2016 yılında 63, 2019 yılında 286 ve 2020 yılında 169 milli sporcu öğretmen olarak atanmıştır. Ancak, 2017 ve 2018 yıllarında bu atama türüne yer verilmemiştir.

5- 2013 yılında 311, 2014 yılında 671, 2015 yılında 723 ve 2015 yılında da 498 engelli öğretmen ataması yapılmıştır. 2017 yılında 1.319 engelli atamasına yer verilmiş, ancak bu atamanın kaç tanesinin öğretmen olduğu bilgisi verilmemiştir. 2018 yılında 515, 2019 yılında 750 ve 2020 yılında 929 engelli öğretmen ataması yapılmıştır.

6- 2013 yılında 32, 2014 yılında 1, 2015 yılında 1, 2016 yılında 259 ve 2017 yılında 46 ve 2018 yılında 55 ve 2019 yılında 72 ve 2020 yılında 53 olmak üzere 3713 sayılı Kanun'a göre atama (Şehit Yakını) öğretmen ataması yapılmıştır.

7- 2013 yılında 73, 2014 yılında 136 ve 2015 yılında da 48 olmak üzere yargı kararıyla (İlk Atama, Açıktan, Kurumlar Arası) öğretmen ataması yapılmıştır. 2016 yılında bu yöntemle atama yapılmamıştır. 2017 yılında 22.026, 2018 yılında 25.001, 2019 yılında 40.222 ve 2020 yılında 41.139 Sözleşmeli Öğretmen ataması (4/B) yapılmıştır.

2020 yılında MEB'de disiplin cezası verilen personel sayıları

2020 yılında ise adli ve idari tekliften bahsedilmemiştir. Yine 2020 yılında ise disiplin cezalarına yer verilmemiştir.

2019 yılında ise 1081 personele Uyarma, 2041 personele Kınama, 414 personele Aylıktan Kesme (2017 yılında 7.298), 209 personele Kademe İlerlemesinin Durdurulması (2017 yılında 680) ve 17 personele Devlet Memurluğundan Çıkarma cezası verilmiştir. 2018 yılında 360 personele Uyarma, 804 personele Kınama, 294 personele Aylıktan Kesme (2017 yılında 7.298), 77 personele Kademe İlerlemesinin Durdurulması (2017 yılında 680) ve 41 personele Devlet Memurluğundan Çıkarma cezası verilmişti.

MEB'in faaliyet raporundaki dikkat çeken zayıf yönler

MEB'in 2020 yılı faaliyet raporunda zayıf yönler arasında ilginç bilgilere yer verildiğini görüyoruz. Buna göre zayıf yönler arasında; Ücretli öğretmen uygulaması, insan kaynaklarının/entelektüel sermayenin niteliği ve yeterliliğinin istenilen düzeyde olmaması, öğretmenler için motive edici bir kariyer sisteminin olmaması, çalışanların motivasyon ve örgütsel bağlılık düzeylerinin düşük olması ile ödül-ceza sisteminin yetersizliğinden bahsedilmiştir. Ayrıca, zayıf yönler arasında sözleşmeli ve kadrolu öğretmen grupları arasındaki özlük farklarının belirtilmiş olması düşündürücüdür. Ayrıca, bu zayıf yöne önceki faaliyet raporlarında belirtilmemiş olmasına da dikkat edilmesi gerekmektedir.

Elbette ücretli öğretmen uygulaması zayıf yönler arasında olmalıdır ve kısa vadede de çözüme kavuşması beklenmemelidir. Ancak, sözleşmeli ve kadrolu öğretmen grupları arasındaki özlük farklarının zayıf yönler arasında belirtilmiş olması hem üzücü hem de düşündürücüdür. Zira, yıllardır sözleşmeli öğretmen uygulamasına devam edilmesine rağmen bu konuda çözüm üretilmemesi ve bu durumun zayıf yönler arasında belirtilmesi garip bir durumdur. Ümit ederiz ki ilerleyen süreçte en azından bu konuda çözüm üretilir. Yine 2020 yılında hazırlandığı ifade edilen "Sözleşmeli ve Ücretli Öğretmenlik Uygulamalarının Analizi" raporunun da açıklanmasını temenni ediyoruz. Bu kadar önemli bir konuda hazırlanan raporun kamuoyuna açıklanmamasını sağlıklı bir durum olarak görmediğimizi belirtmek isteriz.