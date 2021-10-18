Prof. Eraslan'dan 'Squid Game' oyunu uyarısı

Son günlerde dünya gündeminde "Squid Game" isimli dizide oynanan oyunların çocuklar tarafından "taklit edilmesi" yer almaktadır. Diziyi izleyen ya da sosyal medyadan öğrenen çocukların bu oyunları oynayarak oyunu kaybedenlere şiddet uyguladıklarına yönelik haberler yer almıştır. SODİMER öğretmen gruplarıyla yapılan görüşmelerde benzer durumların ülkemizde de yaşandığı paylaşılmıştır. Okullarımızda, dizide "yeşil ışık - kırmızı ışık" olarak oynanan biz de "ebe 1-2-3", "davul zurna 1-2-3" olarak bilinen oyun küçük yaş gruplarında en çok tercih edilen oyundur. Çocukların bu tür oyunları günlük yaşamda gerek okulda gerekse okul dışında (park, ev önü...vb.) oynadıkları ve çeşitli cezalar kurguladıkları (kaybedenin dövülmesi...) belirlenmiştir.

Özellikle sosyal medyada sıklıkla yer alan bu tehlikeli dizinin çocukların psikolojileri ve davranışları üzerindeki tehlikeli etkilerine karşı aileleri ve öğretmenleri uyaran SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan açıklamasında; "Gittikçe popüler olan bu dizi çocukların oyun kavramını değiştirecek algılar oluşturmaktadır. Çocuklara şiddeti aşılamaktadır. Unutulmamalıdır ki, şiddet öğrenilebilen ve öğretilebilen bir olgudur. Bu dizi günlük hayata sirayet etmiş ve şiddet temalı öyküler oluşmuştur." ifadelerine yer vermiştir.

SODİMER Başkanı: "SODİMER olarak uzun zamandır kamuoyunu uyardığımız Meydan Okumalar "Challenges" artık #SquidGame ve SquidGame Challenge ve dizide oynanan oyunların versiyonları telefon ve tabletlerde uygulama olarak indirilmeye imkan tanımaktadır. Çocuklar ve gençler bu tehlikeli görevleri birer oyun olarak algılamakta ve bu görevleri yerine getirirken yaralanabilmektedirler." ifadeleriyle açıklamalarına devam etmiştir.

Okullarda Tehlikeli Oyunlara Karşı Dikkat Etmek Gerekiyor

Dizinin olumsuz etkilerinin sadece teknolojiyle sınırlı kalmadığı, tüketim metası haline getirilen oyuncaklar, kıyafetler, yapılan dijital oyunlarla da hayatımıza sokulmaya çalışıldığı bir gerçektir. SODİMER Başkanı konuyla ilgili "Söz konusu dizi ve benzeri zararlı içeriklere çocuklar ve gençler okul dışı ortamlarda da rahatlıkla ulaşılabilmektedir. Bu nedenle anne ve babaların çocuklarının dijital ayak izlerini takip etmeleri büyük önem taşımaktadır. Öğretmenlerin de aynı şekilde okul içerisinde çocukların oynadıkları oyunların içeriklerinin takipçileri olmaları gerekir. Çocukların bu oyun hakkında konuştuklarını ya da bu dizide geçen öğeleri çizdiklerini gördüğünüzde okuldaki rehber öğretmenleri ile iletişime geçebilirsiniz." açıklamalarına yer vermiştir.

