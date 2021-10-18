MEB şube müdürü kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Şube Müdürü olarak görev yapan 58 yaşındaki Zeki Çakmak, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Gaziantep Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Şube Müdürü olarak görev yapan 58 yaşındaki Zeki Çakmak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Yıllarca Gaziantep'teki birçok okulda öğretmenlik ve yöneticilik yapan Zeki Çakmak, sonrasında ise Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak uzun süre görev yapmıştı.
Bir bir yılı aşkın süre önce Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şube müdürü olarak atanan Zeki Çakmak, dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 1963 yılında Kilis'te doğan ve dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Zeki Çakmak'ın cenazesi, (18.10.2021 Pazartesi) bugün Kilis Mezarlık Camii'inde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası defnedildi.