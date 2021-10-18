Nusret davayı kaybetti! 2 milyon liradan fazla tazminat ödeyecek

İngiltere'nin başşehri Londra'da açtığı Nusr-Et isimli restoranındaki yüksek fiyatlar nedeniyle eleştirilen ünlü işletmeci Nusret Gökçe, eski çalışanları tarafından açılan davayı kaybetti. Gökçe, eski çalışanlarına 230 bin dolar (2 milyon 136 bin TL) ödeyecek.

ÇALIŞANLARI AYAKLANMIŞTI

İngiliz The Sun gazetesinin haberine nazaran, eski çalışanlarının Nusret'i 'bahşişlerine el koymak'la suçladığını bu duruma itiraz ettiklerinde ise kovulduklarını aktardı. Gazete, Nusret'in eski çalışanlarını kazandıkları bahşişlerden yoksun bıraktığını aktarırken, bu durumu şikayet etmeleri sonucunda da işten atıldıklarını aktardı. Tezlere nazaran, Nusret, toplanan bahşiş ölçüsünü çalışanlarına açıklamazken, bu paraları da kendi alıyordu. Nusret'e, 2019 yılında Manhattan'daki restoranında vazifeli dört eski çalışanı tarafından dava açılmıştı.

"PARA ELİMİZE GEÇMİYORDU"

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Misyondan alınan işçiden biri, "Müşteriler, bahşişin tamamının garsonlara ve öteki hizmet veren çalışana gönderildiğine inanıyorlardı. Lakin bu para elimize geçmiyordu" sözlerini kullandı.