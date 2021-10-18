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Bakan Karaismailoğlu: Yeni bir çağın kapısını aralıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, " Dünya deniz taşımacılığına yeni bir soluk getirecek Kanal İstanbul ile ulaşım sektörü ve denizcilik alanında yeni bir çağın kapısını aralıyoruz" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 18 Ekim 2021 19:14
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Bakan Karaismailoğlu: Yeni bir çağın kapısını aralıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlık, İstanbul Valiliği ve Silivri Belediyesi işbirliği ile restore edilerek yeniden hizmete açılan Silivri Mimar Sinan Köprüsü ile Boğluca Deresi üzerindeki Kısa Köprü'nün açılış törenine katıldı. Tören öncesi Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı ile Silivri Belediyesi'ni ziyaret etti. Törene Bakan Karaismailoğlu'nun yanı sıra TBMM Başkanvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı.

"DÜNYANIN EN ÖNEMLİ, EN ZENGİN VE EMSALSİZ ŞEHRİ"

Törende konuşan Bakan Adil Karaismailoğlu, "İstanbul, binlerce yıllık medeniyetlerden miras kalan tarihi varlıkları ile kültürü ile şüphesiz dünyanın en önemli, en zengin ve emsalsiz şehri. Bu nedenle, Dünya Turizm Örgütü'nün, İstanbul'u dünyada en çok ziyaret edilen ilk 10 şehirden biri olarak açıklaması elbette bizleri şaşırtmadı. Bu yüklü miras karşısında bizim de önceliğimiz, İstanbul'un sahip olduğu bu eşsiz birikimleri en doğru şekilde korumak ve tanıtmaktır. İstanbul Valiliği ve Silivri Belediyesi ile iş birliği yaparak restore ettiğimiz Silivri Mimar Sinan Köprüsü ve Boğluca Deresi üzerindeki Kısa Köprü çalışmaları da bu amaca hizmet eden çok güzel bir örnek olmuştur. Bildiğiniz gibi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak hem kültür hem de teknoloji tarihi açısından büyük önem arz eden tarihi köprülerin belgelenmesi, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla, aslına uygun olarak restore edilip, korunmasına büyük önem veriyoruz" diyerek bugüne kadar yapılan ve süren çalışmalardan bahsetti.

"TAM 453 YILLIK"

Köprünün tarihçesiyle ilgili bilgiler veren Bakan Karaismailoğlu , "Silivri Çayı ve su baskınına uğrayan geniş bataklık arazi üzerinde bulunan Mimar Sinan Köprüsü, 333 metre uzunluğunda ve 32 gözlü olarak 1568 yılında inşa edildi. Tam 453 yıllık bu eser, Osmanlı ordularının Balkan seferlerinde Silivri'den geçişine hizmet ederek tarihimizde önemli bir yere sahip. 48,5 metre uzunluğundaki Vakkas Köprüsü adıyla bilinen Kısa Köprü'nün de 6 asırlık olduğu tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı. Köprüde yapılan çalışmalarla ilgili ise Bakan Karaismailoğlu, "Silivri Mimar Sinan Köprüsü'nde ise çok daha kapsamlı çalışmalar yapıldı. Daha önceleri restorasyon çalışmaları altında yapılan özgün olmayan köprü döşeme taşları sökülerek, beton katman kaldırıldı. Dere kumlarıyla görünmez hale gelen kemerler ortaya çıkarıldı. Tüm cephesi temizlendi. Toprak altındaki köprü uç girişleri açığa çıkarılarak, koruma amaçlı geçici çatı yapıldı" dedi.

"BU ESERLERİN ÜZERİNE NİCE DEV ESERLER EKLEDİK"

"İstanbul'da sadece; atalarımızdan miras kalan Topkapı Sarayı'yla, Sultanahmet ve Süleymaniye Camileri'yle ya da Mimar Sinan Köprüsü ile övünemeyiz" diyen Bakan Karaismailoğlu, "Son 19 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu eserlerin üzerine nice dev eserler ekledik, yenileri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yine İstanbulluların ve İstanbul'a gelen ziyaretçilerin daha hızlı ve kolay ulaşım imkanına kavuşması için şehir içi raylı toplu taşımacılık altyapısını geliştiren çok önemli projeler hayata geçirdik. İstanbulluların hizmetine sunduğumuz Marmaray ve Levent-Hisarüstü Metrosu'nun uzunluğu 80 kilometre. Şu anda da İstanbul'da 7 hatta, toplamda 103,3 km raylı sistemde yapım çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor" şeklinde konuştu.

"DÜNYA DENİZ TAŞIMACILIĞINA YENİ BİR SOLUK GETİRECEK"

Bakan Karaismailoğlu, "Dünya deniz taşımacılığına yeni bir soluk getirecek Kanal İstanbul ile ulaşım sektörü ve denizcilik alanında yeni bir çağın kapısını aralıyoruz. Bu proje, dünyada ve ülkemizde yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler, değişen iktisadi yönelimler ile ülkemizin ulaştırma altyapıları konusundaki artan ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan bir vizyon projesidir. Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü inşası ile yapım çalışmalarına başlamıştık. Halkalı Kapıkule hızlı tren projesinin Kanal İstanbul kapsamındaki Halkalı Ispartakule kesiminin yapımına da başlıyoruz. Kanal İstanbul, gündelik tartışmaların ötesinde uluslararası ölçekte bir ulaşım projesidir" dedi.

"KÖPRÜDE YÜRÜDÜLER, KÖY PAZARINI GEZDİLER"

Konuşmaların ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Başkanvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz açılışı yapılan köprülerde yürüdüler, hatıra fotoğrafı çekildiler. Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler Silivri Köy Pazarı'nı gezerek, yöresel ürünler satanlarla sohbet ettiler.

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