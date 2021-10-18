Kazada yaralanan avukat, şikayetini bir şartla geri aldı

Ereğli ilçesinde avukat Ahmet Köse, geçen temmuz ayında motosikletiyle seyir halindeyken önündeki otomobilin aniden kendi şeridine geçmesi sonucu çarpışma meydana geldi. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, devrilen motosikletin sürücüsü Ahmet Köse yaralandı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Köse, otomobil sürücüsü öğretmen İsmail Sevinç'ten şikayetçi oldu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında iki taraf da uzlaşmaya çağrıldı. Avukat Köse, otomobil sürücüsü Sevinç'in aracının arka camına motosikletlere yol verilmesi gerektiğini belirten bir yazı yazması halinde uzlaşabileceğini söyledi. Teklifi kabul eden Sevinç, aracının arkasına iki motosiklet fotoğrafıyla 'Sağdan ve soldan gelen motosiklete dikkat' yazdırdı. Köse de şikayetinden vazgeçti.

'BİR KAZAYA ENGEL OLABİLİRSEK BİZE YETER'

Avukat Ahmet Köse, motosiklet sürücülerinin trafikte hatalı şerit değiştiren otomobiller nedeniyle zor anlar yaşadığını söyledi. Farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir yazının yazılması teklifini Sevinç'in kabul ettiğini ifade eden Köse, "O gün ben yolumdaydım. İsmail hocanın da büyük bir ihtimalle sağ aynasına dikkat etmediğini düşünüyorum. Belki de dikkat etti ama görmedi. O da olabilir. Önüme kırmasıyla minik bir kaza geçirdik. Aslında bizim kaza çok büyük bir hasara sebebiyet vermedi ama ben yaralandığım için doğal olarak savcılık bir soruşturma yapıyor. Taksirle yaralama yani trafik kazası yaralanma suçları da uzlaştırmaya tabi. Uzlaştırmacı aradığı zaman dedim ki benim şikayeti geri almadan yana bir sorunum yok. Böyle bir talebim var. Eğer İsmail hoca kabul ederse şikayetten vazgeçeceğimi söyledim. İsmail Bey ile konuştuk. Kendisi de eğitimci olduğu için bu tür meseleleri biliyor. Kendisi bunu hemen yerine getireceğini söyledi. Savcılık şikayet dosyasını geri alarak dosyayı düşürdük. Buradaki bizim meselemiz, bir kazanın, bir canın zarar görmesine engel olabilirsek bizim için ne mutlu. Derdimiz bu. Bir de farkındalık yaratmak istiyoruz. Kamuoyu görsün bilsin. Artık motorlarla, bisikletlerle araçlar aynı yolu kullanıyor. Bunların her biri araç. Kamyonun taksiden nasıl üstünlüğü yoksa taksinin de motosikletten, motosikletin de bisikletten üstünlüğü yok" diye konuştu.

YAZIYI GÖRENLER ŞAŞIRIYOR

Öğretmen İsmail Sevinç ise kaza nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını ifade etti. Otomobil kullandığı sırada bir anlık dikkatsizliği sonucu kazanın meydana geldiğini anlatan Sevinç, "Kazada Ahmet Bey'de herhangi bir sıkıntı olmadı. Ondan dolayı çok mutluyum. Sosyal bir farkındalık yaratmak için bu yazıyı arabaya asmaya karar verdim. Belli bir süre arabanın arkasında kalacak. Ondan sonra insanların dikkatini çeker. Böylelikle birkaç kazayı önleyebilirsek o bizim için çok mutluluk verici olur. Görenler ilk önce şaşırıyor. Ancak farkındalık yarattığı belli oluyor. İlgi çekti. Yazıyı görenler ilk önce neden yaptırdığımı soruyorlar. Ben de başımıza küçük bir kaza geldiğini, motorcuların trafikte çok sıkıntı yaşadıklarını ve motorcuların da trafik kurallarına uymaları gerektiğini söylüyorum. Kısacası bu yaptığımız farkındalık yaratma anlamında çok etkili oldu" dedi.