Fikirtepe kentsel dönüşüm alanında tahliye süresi yarın sona erecek
Fikirtepe kentsel dönüşüm alanında tahliye süresi yarın sona erecek
Davutoğlu'nun geçirdiği asansör kazasına ilişkin açıklama
Davutoğlu'nun geçirdiği asansör kazasına ilişkin açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile taksi genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile taksi genelgesi
Dolardan yeni tarihi zirve: 9,32 TL
Dolardan yeni tarihi zirve: 9,32 TL
15 öğrenciye cinsel tacizle suçlanan öğretmen açığa alındı
15 öğrenciye cinsel tacizle suçlanan öğretmen açığa alındı
Motorine 3 gün sonra ikinci zam: 23 kuruş daha arttı
Motorine 3 gün sonra ikinci zam: 23 kuruş daha arttı
Cemil Çiçek: Siyasetçilerin tövbeye ihtiyacı var
Cemil Çiçek: Siyasetçilerin tövbeye ihtiyacı var
Erdoğan: Angola İHA, SİHA ve zırhlı taşıyıcı istiyor
Erdoğan: Angola İHA, SİHA ve zırhlı taşıyıcı istiyor
5 öğrencinin öldüğü kazada iki müdür görevden alındı
5 öğrencinin öldüğü kazada iki müdür görevden alındı
Hastanede gideceğimiz branşı artık bu uygulama önerecek
Hastanede gideceğimiz branşı artık bu uygulama önerecek
İl Milli Eğitim Müdürü ve yardımcısı tutuklandı
İl Milli Eğitim Müdürü ve yardımcısı tutuklandı
SİHA'nın fikir babası Özdemir Bayraktar için taziye mesajları
SİHA'nın fikir babası Özdemir Bayraktar için taziye mesajları
Bütçe maratonu gelecek hafta başlayacak
Bütçe maratonu gelecek hafta başlayacak
Bakan Gül: Yargı mensuplarına ilave terfi verilmesi üzerinde çalışıyoruz
Bakan Gül: Yargı mensuplarına ilave terfi verilmesi üzerinde çalışıyoruz
Toyota CEO'su: Bugün araç bulan alsın, dönemi kaçırmasın
Toyota CEO'su: Bugün araç bulan alsın, dönemi kaçırmasın
Sedat Peker hakkında tutuklama kararı çıkarıldı
Sedat Peker hakkında tutuklama kararı çıkarıldı
Devlet korumasında yetişen 1050 genç kamuda istihdam edilecek
Devlet korumasında yetişen 1050 genç kamuda istihdam edilecek
Kanal açma çalışmasında toprak altında kalan harita teknikeri öldü
Kanal açma çalışmasında toprak altında kalan harita teknikeri öldü
Kalorifer yakmayanlar dikkat: Komşuya dava açarak müdahale mümkün
Kalorifer yakmayanlar dikkat: Komşuya dava açarak müdahale mümkün
Bilim Kurulu Üyesinden kısıtlama açıklaması
Bilim Kurulu Üyesinden kısıtlama açıklaması
Erdoğan'ın avukatları siyasi cinayet iddialarına ilişkin Başsavcılığa başvurdu
Erdoğan'ın avukatları siyasi cinayet iddialarına ilişkin Başsavcılığa başvurdu
Uğur Şahin: 3. doz hastalığı tamamen durduracak
Uğur Şahin: 3. doz hastalığı tamamen durduracak
Geciken POMEM sonuçları Meclis gündeminde
Geciken POMEM sonuçları Meclis gündeminde
5 Kamu Kurumu toplamda 125 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu Kurumu toplamda 125 personel almak için ilana çıktı
İstanbul SGK İl Müdürü görevden alındı
İstanbul SGK İl Müdürü görevden alındı
Yolsuzlukları savcıya tek tek anlattığı için işten kovulan zabıta konuştu
Yolsuzlukları savcıya tek tek anlattığı için işten kovulan zabıta konuştu
Ümitcan'ın bu kez yırtması çok zor...Adli Tıp raroru gerçeği ortaya çıkardı
Ümitcan'ın bu kez yırtması çok zor...Adli Tıp raroru gerçeği ortaya çıkardı
Otomobile 'kur zammı' hazırlığı
Otomobile 'kur zammı' hazırlığı
İşe alımlarda ve görevde yükselmelerde uyulması gereken etik ilkeler
İşe alımlarda ve görevde yükselmelerde uyulması gereken etik ilkeler
Konut satın almak hayal! Yeni nesiller kiracı olacak
Konut satın almak hayal! Yeni nesiller kiracı olacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Fikirtepe kentsel dönüşüm alanında tahliye süresi yarın sona erecek

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen: "Artık tahliye süreleri tamamlandı. Bu saatten sonra yapılacak olan işler kamu hizmetlerinin kesilmesi suretiyle tahliyeleri biraz daha hızlandırmak olacak. Tebligatların, 170. günündeyiz, artık herkesin bu konuda bize yardımcı olmasını istiyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Ekim 2021 19:37
Yazdır
Fikirtepe kentsel dönüşüm alanında tahliye süresi yarın sona erecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Fikirtepe'de yürütülen kentsel dönüşüm projesinde 1299 yapıda 5514 bağımsız birimin tahliyesi amacıyla verilen 150+15 günlük kanuni süre yarın sona erecek. Söz konusu alandaki vatandaşların yüzde 98'i taşınma işlemlerini tamamlarken, tahliye olmayanların çoğunluğunu ticari faaliyet gösteren bağımsız birimler oluşturuyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, Kadıköy Fikirtepe kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunarak, projede gelinen son noktaya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gürgen, Fikirtepe'de 2007 yılında imar projesi yapılarak dönüşüm sürecine başlandığını, 2013 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Fikirtepe'yi riskli alan ilan ettiğini hatırlattı.

Ardından 61 yapı adası içinde 25'inin projesine başlandığını, ruhsatlarının tamamlandığını ancak 35 yapı adasında da ya anlaşmaların olmadığı ya da müteahhitlerin işlerini bırakıp gittiği çözümsüzlüğe doğru giden bir sürecin içinde kendilerini bulduklarını anlatan Gürgen, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un göreve geldikten sonra bu konuyla özel olarak ilgilendiğini ve işini yapmayan müteahhitlerin sözleşmelerinin fesih edilmesi hem de bakanlığın bazı alanlarda resen müdahale edip, müteahhitlerin yerine geçip, projeleri teslim edip, hak sahiplerine vermesiyle ilgili mevzuat değişikliği yapıldığını anımsattı.

- "20 yapı adasının tüm ihaleleri de bu yılın sonunda bitmiş olacak"

Fikirtepe'de yaklaşık 7 ay önce sahada hak sahipleri ve müteahhitlerin katılımıyla yapılan toplantılarda Bakan Kurum'un bütün tarafları dinlediğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da talimatıyla Fikirtepe'deki projeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yürüteceğini deklare ettiğini belirten Gürgen, "Alanda ciddi bir sevinç de oldu. Yıllardan beri tıkanmış bir projenin devam etme noktasında olduğunu herkes gördü. Arkasından Emlak Konut'un buraya yüklenici olarak girmesi heyecanı daha da üst seviyeye getirdi. Bugün 3 yapı adasında Emlak Konut fiilen inşaatlarına devam ediyor. İki ihale yolda. Onlar da Ekim ayı içinde yapılacak. Uygulama alanı içindeki 20 yapı adasının tüm ihaleleri de bu yılın sonunda bitmiş olacak." dedi.

- 7 bin 200 haneli proje alanının yüzde 98'i boşaltıldı

Vedad Gürgen, 7 bin 200 hanenin bulunduğu proje alanının yüzde 98'inin boşaltıldığını ifade ederek, son durumla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Çok hızlı tahliyeler gerçekleşiyor. Alanda camlar, kapılar, pencereler söküldü. En son kalan kişiler evlerini tahliye ediyor. Aşağıda da bir taraftan Emlak Konut'un şantiyeleri hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah bu sene sonu itibariyle bütün proje alanları içinde ihaleler bitmiş, bu bölgenin yıkımları tamamlanmış ve Yeni Fikirtepe'nin temellerinin atıldığı, binaların yükseldiği yeni bir duruma doğru gidiyoruz.

Sayın Bakanımızın talimatlarından sonra vatandaşlarımıza 150 günlük tahliye süresi verdik. Bu da 15 gün önce doldu. Şimdi en son gerek bakanlık personeli olarak bizler, gerek bizim müşavirlik hizmetlerimizi yürüten GEDAŞ, sahada vatandaşın kapısını tek tek çalarak dolaşıyoruz. Evlerini boşaltamayan var mı? Hastalığı olan var mı? Düşkünlüğünden dolayı tahliye edilemeyen vatandaşlar var mı? Bunları tek tek dolaşıp, ihtiyacı olanların, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Ev bulamayanlara ev yardımı, taşınamayanlara taşınma yardımı yapıyoruz. Bütün amacımız 15 yıldan beri beklentilerini büyüten ve sonuçlarını görmek için sabırsızlanan vatandaşlarımızın önümüzdeki iki yıl içinde konutlarını teslim edip, burada bir düğün, bayram havası yaşatmak."

- "Sanayi içinde çalışan vatandaşlara da tekrar tekrar uyarılarımızı yapıyoruz"

Gürgen, yaklaşık 180 gün önce vatandaşlara tebligat yaptıklarını hatırlatarak, "Genelde insanlar son güne kadar beklerler. Burada son günlerini bekleyen sanayici ve esnaflar da var. Biz bir kısmıyla konuştuğumuzda kendilerinin yerlerini ayarladıklarını ancak son güne kadar ticari faaliyetlerini sürdüreceklerini söylüyorlar. Biz, bunların da haberlerini verdik kendilerine. Artık yerlerini ayarladılar. Konutlar için bulduğumuz depolar aynı zamanda bu esnafımız ve ticarethanelerimiz için de geçerli. Onların eşyalarını taşımak ve depolara koymak konusunda hiç bir tereddüdümüz yok. Yeter ki projemiz başlasın. Fikirtepe halkının bu projenin yüzde yüze yakınının bu projenin yürüyeceğine inandığını ve evlerini tahliye ettiğini görüyoruz. Sanayi içinde çalışan vatandaşlara da tekrar tekrar uyarılarımızı yapıyoruz. Onlardan da ricamız bir an önce yeni işyerlerine taşınıp, burayı bakanlığa teslim etmemize yardımcı olmaları. Çünkü her bir gün gecikme, anahtarlarını teslim edeceğimiz vatandaşların bir gün gecikmesi demek." diye konuştu.

15 gün önce süre dolduğu için bütün hizmetlerin kesilmesi gerektiğini belirten Gürgen, imkansızlıklar nedeniyle taşınamayan insanların hakkını gözetip, ortada bırakmamak için sosyal devlet anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

Gürgen, "Artık tahliye süreleri tamamlandı. Bu saatten sonra yapılacak olan işler kamu hizmetlerinin kesilmesi suretiyle tahliyeleri biraz daha hızlandırmak olacak. Tebligatların 170. günündeyiz, artık herkesin bu konuda bize yardımcı olmasını istiyoruz." dedi.

- "Bakanlığın bu işi layıkıyla yapacağını çok iyi biliyoruz"

KAPAT [X]

Fikirtepe Mahallesi'nin eski sakinlerinden Latif Akgümüş, daha önce bir çok müteahhit ile proje için görüştüğünü ancak kendisine sunulan önerileri, yeteri kadar güven vermedikleri için kabul etmediğini anlattı.

Daha önce düzenlenen toplantılara gelenlerin kendilerini hep kandırmaya çalıştığını, zaman zaman korkular da yaşadıklarını ifade eden Akgümüş, bakanlığın projeyi ele almasıyla rahatladıklarını söyledi.

Mahalleden 9 yıl önce taşındığını belirten Akgümüş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kentsel dönüşüm bürosunda kendilerine yardımcı olunduğunu dile getirdi.

- "Şu andaki süreç bizi memnun ediyor"

Doğma büyüme Fikirtepeli olan Dilek Dursun da, "Buradaki süreci, buradaki insanlarla atlattık. Bundan 7-8 yıl önce bir süreç başladı ancak çok yavaş işleyen bir süreçti. Ama şu andaki süreç bizi memnun ediyor. Hepimiz severek imza attık, severek evlerimizi boşalttık. Bakanlığın bu işi layıkıyla yapacağını çok iyi biliyoruz. Projelerimiz bizi sevindirdi. devletimize güveniyoruz, yanımızda oldukları için çok teşekkür ediyoruz. Bizi en azından başka insanların ellerine bırakmadılar." dedi.

Fikirtepe'de 45 sene oturan Fatma Kevser Akyürek ise "Mahallemiz eskidi artık, gecekondu semti zaten. Evlerimizin sağlam olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Akyürek, bazı vatandaşların evlerini ve iş yerlerini henüz boşaltmamasına ilişkin ise "Boşa çaba onlarınkisi. Bu olacak, kanunen olacak. Zorluk çıkarmasınlar. Baktım dükkan açık, evlerde de tek tük var. Benim kiracım da inat etti çıkmıyor. Sonumuz iyi olacak inşallah." diye konuştu

#Fikirtepe# Kentsel dönüşüm#
THY, günlük 1199 seferle Avrupa'da 2. sırada yer aldı
THY, günlük 1199 seferle Avrupa'da 2. sırada yer aldı
İŞKUR'un en fazla işe yerleştirdiği 3 meslek
İŞKUR'un en fazla işe yerleştirdiği 3 meslek
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Getir, hizmet verdiği ülke sayısını 8'e çıkardı
Getir, hizmet verdiği ülke sayısını 8'e çıkardı
Gram altın 530 TL'ye yaklaştı
Gram altın 530 TL'ye yaklaştı
Motorine 3 gün sonra ikinci zam: 23 kuruş daha arttı
Motorine 3 gün sonra ikinci zam: 23 kuruş daha arttı

Bu Habere Tepkiniz

2022'de, memurun fazla mesai ücretine ve harcırahına yapılacak artış oranı belli oldu

2022'de, memurun fazla mesai ücretine ve harcırahına yapılacak artış oranı belli oldu

Devlet memurlarının 2 lira 40 kuruş olan saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 12 artışla 2 lira 70 kuruşa yükselecek. Harcırah miktarları ise yüzde 29 ila yüzde 33 oranında artacak.
4/B statüsünden akademisyenliğe geçenlerin hizmetleri değerlendirilir mi?

4/B statüsünden akademisyenliğe geçenlerin hizmetleri değerlendirilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, sözleşmeli statüden akademisyenliğe geçenlerin sürelerinin kazanılmış hak aylığında sayılmayacağına hükmetti!
Arabanı hızlı, güvenle satmak için yepyeni bir yol

Arabanı hızlı, güvenle satmak için yepyeni bir yol

https://www.arabam.com/trink-sat?utm_source=memurlar&utm_medium=cpc&utm_campaign=trinksat
Sınava tabi kadrolara günlük atamalar Etik Kuruluna takıldı

Sınava tabi kadrolara günlük atamalar Etik Kuruluna takıldı

Kamu Görevlileri Etik Kurulu günlük veya haftalık şeklinde yapılan hülle atamalarla ilgili olarak Etik Yönetmeliğin 3 maddesinin ihlal edildiğine karar verdi.
Yoksa siz hala bankanıza masraf mı ödüyorsunuz?

Yoksa siz hala bankanıza masraf mı ödüyorsunuz?

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Kurumlar arşiv araştırmasını kimden talep etmeli?

Kurumlar arşiv araştırmasını kimden talep etmeli?

Kamu idareleri kamuya ilk defa/yeniden atanacaklarda yaptırmaları gereken arşiv araştırmalarını bulundukları illerin emniyet müdürlükleri üzerinden sonuçlandırmalı!
Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Ders görevini dolduran öğretmen halk eğitim merkezinde de ders verebilir mi?

Ders görevini dolduran öğretmen halk eğitim merkezinde de ders verebilir mi?

Aylık ve ek ders karşılığı ders görevini doldurduktan sonra 10 saat DYK görevi alan öğretmene halk eğitimi merkezlerinde açılan kurslarda 10 saat ders görevi verilebilir mi?
Danıştay'dan öğretim elemanı alımlarında jürinin yorum yetkisine dair önemli karar!

Danıştay'dan öğretim elemanı alımlarında jürinin yorum yetkisine dair önemli karar!

Danıştay, öğretim elemanı atamalarına yönelik değerlendirmelerde jüri tarafından yapılan yorumlamaların açık hata olarak kabul edilemeyeceğine hükmetti
Mecburi hizmetli araştırma görevlisinin geçici görevlendirilmesi Sayıştay'a takıldı!

Mecburi hizmetli araştırma görevlisinin geçici görevlendirilmesi Sayıştay'a takıldı!

Sayıştay Başkanlığı, kadrosunun bulunduğu üniversiteye mecburi hizmeti bulunan araştırma görevlisinin Üniversite Yönetim Kurulu olmaksızın başka bir kurumda geçici olarak görevlendirilmesinin usule uygun olmadığına karar verdi!
KİT sözleşmeli personeliyken memurluğa atananlar adaylığa tabi olur mu?

KİT sözleşmeli personeliyken memurluğa atananlar adaylığa tabi olur mu?

Memurluğa atanan sözleşmeli personele, 'aday memurluk' statüsü uygulanır mı?
Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı, 800 adli yargı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim savcı adayı ve 100 idari yargı hakim adayı olmak üzere 1000 hakim savcı adayı alacak. Başvurular 2-11 Kasım tarihleri arasında alınacak
Kara yolunda ilginç görüntü... Bir eliyle direksiyon, diğeriyle yük tuttu!

Kara yolunda ilginç görüntü... Bir eliyle direksiyon, diğeriyle yük tuttu!

Diyarbakır-Elazığ kara yolu üzerinde giden otomobilin sürücü ile yanındaki yolcu, araç üzerindeki yükü camdan çıkardıkları elleriyle tutarak taşıdı. Yoldaki araçların arasında bu şekilde ilerleyen otomobil sürücü, bir eli ile direksiyonu diğer eli ile de yükü tuttu. Arka koltuktaki diğer bir yolcu da pencereden sarkıttığı çamaşır leğenini tutmaya çalıştı. Bu anlar, başka bir aracın içindeki kişi tarafından saniye saniye görüntülendi.
MEB, 6 bin 132 personel alacak

MEB, 6 bin 132 personel alacak

Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 aşçı ve aşçı yardımcısı ve 260 da fizyoterapist olmak üzere toplamda 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı.
Haftanın fırsat ürünleri (19-23)

Haftanın fırsat ürünleri (19-23)

İşte ŞOK, A101 ve BİM marketlerde bu haftanın fırsat ürünleri