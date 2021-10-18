'Çavuşoğlu'nun kızının' demişti, görüntüler CHP'li yöneticinin çıktı

CHP'nin eski vekillerinden Barış Yarkadaş, bugün sosyal medya hesabından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kızının düğün görüntüleri olduğunu iddia ettiği bir video paylaştı ve

"Maşallah zenginlik böyle bir şey. Düğün töreni öncesi gelen hediyeler göz kamaştırdı"

notunu düştü.

CHP'Lİ YARDIMCININ GÖRÜNTÜLERİ

Yarkadaş'ın "lüks düğün" dediği görüntülerin, CHP Alanya İlçe Başkan Yardımcısı Gökhan Sipahioğlu'nun düğünü öncesi kaydedilen anlar olduğu ortaya çıktı. CHP'li ilçe başkan yardımcısı Sipahioğlu da, sosyal medya hesabından videonun kendi düğününe ait olduğunu açıkladı.

"Boş konuşmayı bence bırak. Düğün benim. CHP Alanya ilçe başkan yardımcısıyım. Seni yalan haberlerinden dolayı dava edeceğim. Siyaset yaptığınızı zannediyorsunuz? Beyefendi siz normal misiniz? Yalan paylaşmışsınız. Farkında mısınız?" sözleriyle de CHP'li Yarkadaş'a tepki gösterdi.

YARKADAŞ PAYLAŞIMINI KALDIRDI

Paylaştığı tweeti daha sonra silen Yarkadaş, görüntülerin Bakan Çavuşoğlu'nun kızının değil yeğeninin düğünü öncesi çekildiğini söyledi.