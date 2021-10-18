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Miras için eşi ve çocukları tarafından evden kovuldu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde eşi ve çocukları tarafından evden atılan baba, 5 aydır otomobilinde yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 18 Ekim 2021 21:23
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Miras için eşi ve çocukları tarafından evden kovuldu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Konak Mahallesinde yaşayan 5 çocuk babası 52 yaşındaki Şaban Demirbilek, iddiaya göre eşi, F.D. ve çocukları tarafından miras yüzünden şiddet görerek evden kovuldu. Sürekli baskı ve şiddete maruz kaldığını belirten Demirbilek, durumu Jandarmaya bildirdi. Karı kocanın bir birinden şikayetçi olmasıyla dosya mahkemeye taşındı. Mahkeme koca Demirbilek'e 6 ay evden uzaklaştırma kararı verdi. Karar sonrası evinden ayrılan 5 çocuk babası Demirbilek, geceleri otomobilde gündüzleri ise parklarda yaşam mücadelesi veriyor. İşsiz olduğu için geçinemediğini belirten Demirbilek, hayırseverlerin yardımlarıyla ayakta kaldığını söyledi.

"Eşim ve çocuklarım beni dövüyor"

Evden uzaklaştırma alan Şaban Demirbilek, zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiğini ve yetkililerin duruma el atmasını isteyerek, "Gündüz parklarda, geceleri de arabada yatıyorum. Korkuyorum. Kış geliyor, soğuktan yatamıyorum. En son gidip bir caminin tuvaletinde banyo yaptım, hastalandım. 15 gün boyunca Birecik Devlet Hastanesi yoğun bakımında kaldım. Şimdi yine hastayım, perişanım, zor durumdayım. Benim mallarımı hepsini aldılar. Elimde hiç bir şey bırakmadılar, psikolojim bozuluyor. Şu an ben dilenci kılığında gibiyim. Eşim bana diyor ya tarlanın tapusunu verirsin ya da bu evde sana rahatlık yok. Daha sonra ben battaniyemi aldım çıktım dedim belki pişman olur, arar ama aramadı. Tam tersine gitmiş beni jandarmaya şikayet etmiş. Hepsi birlik oluyor bir birini tanıyorlar jandarmaya gidip ifade veriyorlar, şikayetler sonrası bana uzaklaştırma verildi. Geçen yıl da bana 3 ay uzaklaştırma vermişti. Eşim çocuklarımla bir oluyor bana şiddet uyguluyor, beni dövüyorlar. Benim hayat güvencem yoktur. Gün geçtikçe bu arabada hayat sağlığım bozuluyor. Eşimin pompalı tüfeği var, beni onla tehdit ediyor. Ben ne zaman eve gitsem sanki bir yırtıcı hayvan gelmiş gibi beni kameraya çekiyor, bu kişi bize rahatlık vermiyor diyerek jandarmaya gidip şikayet ediyor. Zaten benim kötü bir niyetim olsaydı bu güne kadar çocuklarım için çalışmazdım. Eşim çocuklarımı yanına çekerek birlik olup, bana karşı kışkırtıyor. Çocuklar da işine geldiği için benden tarlanın tapusunu istiyor. Ben de korkuyorum beni zorla kapı dışarıya atarlar. Şimdiden dışarıya atmışlar. Ben perişanım zor durumdayım, 5 aydır böyleyim. Bu araç içerisinde uyuyorum. Artık kış geliyor, hava soğuktur, dayanamıyorum. Lütfen Allah rızası için bu olaya bir el atın. En büyük oğlum 35 yaşında cami hocası, o bile bana şiddet uyguluyor" ifadelerini kullandı.

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