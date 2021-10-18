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Apple yeni MacBook Pro ve AirPods'u tanıttı

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple Unleashed etkinliği ile yeni ürünlerini tanıttı. Lansman kapsamında yeni MacBook Pro, 3. nesil AirPods ve HomePod Mini görücüye çıkarıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 18 Ekim 2021 21:53
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Apple, "Güç, iki, bir" diyerek duyurduğu ve tüm dünyanın heyecanla beklediği 18 Ekim etkinliğine saatler tam da 20:00'yi gösterdiğinde başladı. İlk olarak sahneye Apple CEO'su Tim Cook çıktı.

HOMEPOD MiNi

Apple, ilk olarak Türkiye'de satılmayan ancak yurt dışında sevilen akıllı hoparlörü HomePod mini'ye sarı, turuncu ve mavi gibi yeni renkler ekledi. HomePod Mini, her zaman olduğu gibi Siri ile etkileşimli bir deneyim sunuyor.

HOMEPOD MiNi'NİN FİYATI

Yeni renklerle güncellenen HomePod Mini, Kasım'da 99 dolardan satışa sunulacak.

YENİ AiRPODS 3 TANITILDI! İŞTE YENİ AiRPODS 3'ÜN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Apple, sonunda yeni AirPods'u sahneye çıkardı. Yeni AirPods, daha kısa saplara sahip ve önceki nesil AirPods gibi açık bir tasarım ile geliyor. Fakat tasarımının AirPods Pro'ya benzediğini söylememiz gerek.

AirPods 3, tere ve suya dayanıklı olacak şekilde dizayn edilmiş durumda. 6 saat pil ömrü ile gelen yeni model, şarj kutusu ile 30 saate varan bir kullanım imkanı sunuyor. AirPods 3, 5 dakikalık şarjla 1 saat müzik dinlemeye izin veriyor.

Dilerseniz şimdi de Adaptif EQ özelliği ve MagSafe ile daha hızlı kablosuz şarj ile dikkat çeken yeni AirPods (3.nesil) modelinin fiyatına geçelim.

YENİ AiRPODS 3'ÜN FİYATI

Yeni AirPods 3'ün fiyatı yurt dışında 179 dolar olarak belirlendi.

Yeni kablosuz kulaklık, bugünden itibaren yurt dışında satışa çıkıyor.

AirPods 3'ün Türkiye fiyatı ise 1.999 TL olarak açıklandı. AirPods 3'ün tanıtılmasıyla AirPods (2. nesil) yeni fiyatıyla 1.499 TL'den satışa sunulacak. AirPods Pro'nun ise MagSafe şarj kutusu ile birlikte 2.899 TL'ye geleceği duyuruldu.

APPLE M1 PRO İŞLEMCİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

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Apple, M1 sonrası yeni ARM tabanlı işlemcisi M1 Pro'yu tanıttı.

M1 Pro, 10 çekirdekli bir işlemci ve 16 çekirdekli bir GPU'ya yer veriyor. Birden çok ekran çalıştırabilen M1 Pro işlemci, ProRes desteğine de sahip. Asıl sürpriz ise Apple'ın yeni işlemcileri M1 Pro ve M1 Max olarak ikiye ayırması oldu.

APPLE M1 PRO İLE M1 MAX İŞLEMCİ DE GELDİ

M1 Max, M1 Pro'ya göre çok daha güçlü bir işlemci. Hatta M1 Max, ailenin en güçlü üyesi. 10 çekirdekli işlemci, 32 çekirdekli bir GPU ile geliyor.

M1'den çok daha hızlı olan M1 Max'in ilk Apple Silikon tabanlı işlemcisi M1'e göre 6 kat daha hızlı olduğu söyleniyor. Hem M1 Pro'nun hem de M1 Max'in rakiplerine nazaran daha az güç tükettiği belirtiliyor.

Anlaşılan o ki Apple bu yılki M1 serisi işlemciler için dikkat çekici planlar yapmış.

YENİ 14 İNÇ VE 16 İNÇ MACBOOK PRO RESMEN GÖRÜCÜYE ÇIKTI! İŞTE ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Apple sonunda MacBook Pro hayranlarının merakla beklediği adımı attı ve yeniden tasarlanan 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerini tanıttı. Yeni modellerin ekranında iPhone'larda olduğu gibi çentik var.

14 inç ve 16 inç MacBook Pro modelleri HDMI girişine, SD kart girişine ve MagSafe bağlantı noktasına sahip. Yeni kasanın inceltilen çerçevesinde MacBook Pro yazısı artık yer almıyor. Ayrıca Touch Bar'a da veda edilmiş. Bunun yerine fiziksel tuşlar geri dönmüş.

Yeni MacBook Pro modellerinde 120 Hz ProMotion ekran var. Liquid Retina XDR ekran, 1000 nit parlaklık sunuyor.

Ekrandaki çentikte ise 1080p çözünürlüğünde FaceTime HD kamera yer alıyor. Face ID ise yok.

M1 Max ve M1 Pro işlemcilerini kullanan yeni MacBook Pro modelleri, 7,4 GB/s'ye varan SSD okuma hızı sunuyorlar. 64 GB'a kadar RAM ve 8 TB'a kadar depolama da dikkat çeken özellikler arasında. Peki ya pil ömrü?

Yeni 14 inçlik model 17 saat, 16 inçlik model ise 21 saat video oynatma süresi veriyor. Yeni dizüstü bilgisayarlar yarım saatte yüzde 50 oranında şarj olabiliyorlar.

YENİ MACBOOK PRO FİYATLARI

14 inç MacBook Pro'nun fiyatı 1.999 dolardan, 16 inç MacBook Pro'nun fiyatı ise 2.499 dolardan başlıyor.

Yeni MacBook Pro modellerinin Türkiye fiyatları ise şöyle:

14 inç MacBook Pro Türkiye fiyatı - 23.499 TL'den başlıyor.

16 inç MacBook Pro Türkiye fiyatı - 28.999 TL'den başlıyor.

Çeşitli yapılandırma seçenekleri ile fiyatları daha da artabilen yeni MacBook Pro modelleri Türkiye'de ön siparişe açılmış durumda.

Apple, resmi Türkiye web sitesinde yeni dizüstü bilgisayarları için "Kasım'da sizinle" ifadesini kullanıyor.

MACOS MONTEREY NE ZAMAN ÇIKACAK? BELLİ OLDU

Öte yandan yeni MacOS Monterey sürümünün çıkış tarihi 25 Ekim olarak açıklandı.

#MacBook Pro# AirPods
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