MEB normdaki hataların düzeltilmesi için 4 gün süre verdi
Milli Eğitim Bakanlığı norm kadro güncelleme işlemlerinde yapılan hataların düzeltilmesi için 4 gün süre verdi.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 18 Ekim 2021 22:24
Okulların norm kadro güncelleme işlemleri 11 ila 18 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılmıştı.
Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü 18 ekim itibariyle yeni bir yazı yayımlayarak norm kadro güncelleme işlemlerinde yapılan hataların düzeltilmesi için 4 gün süre verdi.
Resmi yazıda şu ifadelere yer verildi:
"Bu bağlamda eğitim kurumu müdürlükleri "Kurum Bilgileri, Öğrenci Bilgileri ve Norm Bilgileri" ekranlarına yansıtılan verileri inceleyerek varsa değişiklikleri (şube, ders yükü vb.) gerekçeleri ile birlikle "Norm Kadro Düzeltme Çizelgesi Ek-5" formu düzenlenerek 19.10.2021-22.10.2021 tarihleri arasında Bakanlığımıza ivedilikle gönderilmesi halinde gerekli inceleme yapıldıktan sonra yeniden değerlendirilecektir."