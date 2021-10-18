'İmamoğlu, 100 bin imza ile aday olacak'

Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 100 bin imza ile cumhurbaşkanlığına aday olacağını öne sürdü.

Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, bugünkü köşesinde çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

"Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında yaşanan 'adaylık yarışı' CHP içinde 'el mi yaman bey mi yaman' sözünün karşılığı şu sıralar! Cumhurbaşkanlığı için Millet İttifakı'nın ortak adayı olmakla ilgili başlarda isteksiz olan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, kurmay çevresinin baskısı ve yönlendirmesi ile tam konsantre 'aday olduğunu' ilan etti, etmeye devam ediyor" diyen Bursalı, sözlerine şöyle devam etti:

"Daha birkaç ay öncesine kadar Cumhurbaşkanı adayı olacak kişinin 'Genel Başkan olmaması gerektiği' açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, bırakın artık Genel Başkanlık sıfatını, yaptığı tarifler ve attığı adım ve strateji ile her geçen gün 'ben adayım' algısını daha da pekiştirmeye çalışıyor. Ama gelgelelim en büyük rakibi kendi partisi içinden.

Hatta, kendi ısrarıyla ve pek çok parti kurmayıyla ters düşmesine sebep olduğu halde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday yaptığı Ekrem İmamoğlu!"

Şebnem Bursalı, 'İmamoğlu 100 bin imza ile aday' başlıklı yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"İmamoğlu'nun ekibi gelen başkanlara ve ekiplerine 'Eğer CHP Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etmezse 100 bin imza toplayıp aday olacağız' mesajı da açık açık verilmişti. Bir aydır fısıltıyla konuşulan bu konu, İmamoğlu'nun Genel Merkez'in 'gitme' talimatına rağmen yaptığı Elazığ ve Diyarbakır gezisi ve mesajlarının ardından artık iyice su yüzüne çıktı."