'Eski rektör kampüse alınmadı' iddiasına İTÜ'den açıklama

İTÜ'den yapılan açıklamada, "Sağlamer, İTÜ Ayazağa Kampüsü Enerji kapısından giriş yapmıştır ve dolayısıyla, kendisinin kampüse alınmaması gibi bir durum söz konusu değildir" denilerek sosyal medyada gündem olan videonun konu saptırma olduğu savunuldu.

Sağlamer ile ilgili İTÜ'den yapılan açıklamada, "Prof. Dr. Gülsün Sağlamer tüm diğer öğretim üyelerimiz gibi üniversitemize emeği bulunan ve emekli olduktan sonra da üniversitemizin danışma mekanizmaları içinde yer alan bir bilim insanıdır. Emekli öğretim üyelerimize danışmak ve çeşitli vesilelerle onlardan fikir alarak bilgi ve deneyimlerine saygı göstermek bir İTÜ geleneğidir" denildi.

İTÜ, söz konusu olayla ilgili açıklamasını şöyle sürdürdü:

"İTÜ, ülkemizin en önemli bilim yuvası ve 250 yıllık geçmişi ile köklü bir kurumudur. İTÜ'nün itibarını sarsacak bu tür davranışlar ve haberler bizi derinden üzmüştür. Tüm emekli öğretim üyelerimiz bu sıfatlarıyla kampüsümüze diledikleri kapıdan giriş hakkına sahiptirler. Aksi iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

Gülsüm Sağlamer daha önce bir gazeteye şu açıklamayı yapmıştı:

"Maslak Kampüsü'ne gittim. Nükleer Kapı'dan arabamla girdim, otomatik sistem engellemedi geçtik. Sonra okulların olduğu bölgeye geçmek için caminin yakınına 80 bin TL ödeyerek koydukları yeni bariyeri de geçerek okulların bulunduğu bölgeye girdim.Aynı yoldan dönerken beni bariyerde durdurdular, 'Bu tarafa geçemezsiniz, yasak' dediler. 'Yazılı emiri göreyim' dedim, 'Yok. Sadece plaka bildirdiler' dediler. Ben de şoförüme, arabadan çantamı vermesini söyledim, getirdi. Döndüm onlara, 'O zaman yasak plakaya, bana değil. Ben yürüyorum, durdurabiliyorsanız durdurun' dedim. Güvenlik müdürünü benim dönemimde işe almıştık, yazık.Kendisi olanlardan o kadar üzgündü ki ben de onun çaresizliğine üzüldüm. Günlük yürüyüşümü de onların sayesinde sevgili üniversitemin kampüsünü baştan başa yürüyerek tamamladım."