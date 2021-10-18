ABD'nin F-15 uçakları, tatbikat için Bulgaristan'a geldi

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki 366. Savaş Filosundan gelen jetler, ülkenin güneyindeki Graf İgnatievo Hava Kuvvetleri Üssünde konuşlandırıldı.

Graf İgnatievo Üssü Komutanı General Nikolay Rusev, karşılama töreninde yaptığı konuşmada, "Bu üs, 2006'dan bu yana 20'yi aşkın Bulgar-Amerikan ortak tatbikatının ev sahipliğini yaptı." dedi.

Tatbikatın ilk etabında, Amerikan jetleri, Bulgar Hava Kuvvetlerinin MiG-29, Su-25 ve L-39ZA savaş uçaklarıyla ortak görevler yapacak.

F-15'ler, 24-29 Ekim tarihlerinde Yunan Hava Kuvvetleriyle birlikte tatbikata katılmak üzere Yunanistan'ın Larisa (Yenişehir) kentinde bulunacak.

Kasımın başında Bulgaristan'a tekrar gelecek uçaklar, "Castle Forge - 2021" tatbikatının ikinci etabına iştirak edecek.

Tatbikat dolayısıyla Bulgaristan'a gelen Amerikan askeri heyetinin başkanı, ABD'nin NATO ve Avrupa Politikasından Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Spencer Boyer, başkent Sofya'ya geçerek, Bulgaristan Savunma Bakan Yardımcısı Plamen Yordanov ve Genelkurmay Başkanı General Eftim Eftimov ile bir araya geldi.

Savunma Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, toplantıda iki ülke arasında NATO çerçevesindeki askeri iş birliği konuları ele alındı.

Toplantıda ayrıca, Bulgaristan Silahlı Kuvvetlerin modernizasyonu ve iki ülke arasında Karadeniz bölgesindeki siber güvenlik alanındaki iş birliği konuları da değerlendirildi.

"Castle Forge-2021" tatbikatı, 5 Kasım'da sona erecek.