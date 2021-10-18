Antalyaspor'da hocalığa getirilen Nuri Şahin, futbolu bıraktı

Borussia Dortmund, Real Madrid ve Liverpool gibi dev takımların formasını giyen ve son olarak Antalyaspor'da görev yapan Nuri Şahin teknik direktör Ersun Yanal'la yolların ayrılması sonrasında 'Futbol Sorumlusu' olarak takımın başına getirilmişti. Geleceği merak edilen Nuri Şahin, futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

"FUTBOLU SEVMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Yaptığı açıklama ile futbolu bıraktığını açıklayan Şahin, "Kendimi bildim bileli futbol topunun peşinden tutkuyla koştum. Bilsinler ki futbolu sevmeye ve onu güzelleştirmeye devam edeceğim; ilk günkü tutkumla" ifadelerini kullandı.

"ARTIK KARİYERİME FOTBOL SORUMLUSU OLARAK DEVAM ETME ZAMANI"

Nuri Şahin'in kariyerini noktaladığını açıkladığı gönderisi şu şekilde:

"Küçücük bir çocuktum ve bu oyunun; mücadelesi, sevinci, heyecanı, üzüntüsü, başarısı, başarısızlığı ve daha bir çok şeyine aşık olmuştum. Kendimi en iyi futbolla ifade ettim, kendimi en mutlu hissettiğim yer sahaydı, bu hayata dair neyim varsa o yeşil saha ve o meşin yuvarlak verdi bana. Tutkuyla bağlandığı şey bir insanın hayatına ne kadar dokunabilirse, futbol benim hayatıma o kadar dokundu; tüm muhteşemliğiyle. Bugüne kadar yaşadığım her şey için minnettarım.

Artık kariyerime futbol sorumlusu olarak devam etme zamanı. Saha içinde tecrübe ettiğim, araştırıp biriktirdiğim, birlikte çalıştığım hocalarımdan öğrendiğim tüm bilgileri artık ortaya koyma vakti. Fraport TAV Antalyasporda bana bu şansı veren başkanımıza ve tüm yönetimimize çok teşekkür ederim."

https://foto.haberler.com/haber/2021/10/18/spor-antalyaspor-da-hocaliga-getirilen-nuri-sahin-14470250_6834_m.jpg