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Kütüphanekolik öğretmen: 18 ilde 35 kütüphane kurdu

ERZURUM'un Hınıs ilçesine 2018 yılında Türkçe öğretmeni olarak atandığı okula 'Kütüphanesiz Köy Okulu Kalmasın' projesiyle 4 bin kitaplı kütüphane kazandıran Sedat Emrem (30), bu zamana kadar 18 ilde çalışma yaptı. Şu ana kadar 35 kütüphane kuran, eğitim camiasında 'kütüphanekolik' olarak tanınan Emrem 47 okulumuz için 15 bin kitabımız hazır ama yetersiz. Bu noktada destek bekliyorum. Hedefim; 2021 yıl içinde 100 kütüphane açmak dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 18 Ekim 2021 23:50
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Kütüphanekolik öğretmen: 18 ilde 35 kütüphane kurdu

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nden 2014 yılında mezun olan evli ve 2 çocuk babası Sedat Emrem, 2018 yılına kadar ücretli öğretmenlik yaptığı Hınıs ilçesi Şehit Ahmet Akdağ Ortaokulu'na kadrolu olarak atandı. Emrem, atandığı yıl sosyal medya üzerinden başlattığı 'Kütüphanesiz Köy Okulu Kalmasın' projesiyle okuluna 4 bin kitaplık bir kütüphane kurdu.

Emrem'in projesi zamanla Erzurum sınırlarını da aşarak Türkiye'nin dört bir yanındaki 18 kente yayıldı ve bu illere kütüphaneler kuruldu. Kitap toplama ve kütüphane kurma faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini söyleyen Emrem, Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi olarak 17 okula, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kurduğu Erzurum Eğitimde Başarıyı Artırma Derneği adına da 30 okul olmak üzere toplam 47 okula başlatılan kütüphane çalışmalarının sürdüğünü belirterek Emrem, hedefinin bu yıl için 100 olduğunu açıkladı.

'ÖĞRETMENLİĞİ ÇOK SEVİYORUM'

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler biriminde görevlendirilen Emrem, Öğretmenliği çok seviyorum. Başka bir meslek düşünmedim. 2018 yılında kadrolu atandığım okulun kütüphanesi yoktu. Sosyal medyadan başlattığım 'Kütüphanesiz Köy Okulu Kalmasın' projesi adı altında, okuluma 4 bin kitaplı bir kütüphane kazandırdım. Sonra çevre köylere, ilçelere derken sınırları aşıp 18 ilde kütüphane kurdum. Bu kütüphanelere de 40 bin kitap topladım. 225 kütüphaneye de 98 bin kitap gönderdim. 3 yıl içinde 35 kütüphanenin yapımını bitirdim. Kitaplıktan masasına, boyasından badanasına kadar her şeyini kendim yapıyorum. Kitapları raflara dizerken öğrenciler yardım ediyor dedi.

'ÖĞRENCİLERİN TEBESSÜMÜ YORGUNLUĞUMU UNUTTURUYOR'

Şu an 47 kütüphanenin yapım aşamasında olduğunu ifade eden Emrem, şunları söyledi

47 okulumuz için 15 bin kitabımız hazır ama yetersiz. Bu noktada destek bekliyorum. Hedefim, 2021 yıl içinde 100 kütüphane açmak. Kütüphaneleri açarken öğrencilerin yüzündeki tebessüm, yaptığım işin ne kadar kutsal ve güzel olduğunu gösteriyor. Böylece bütün yorgunluğumu unutuyorum. Kütüphanede katkısı olmak isteyenler, bana sosyal medyadan ulaşabilir. Yardımları ile kütüphaneleri açmamda bana destek olan sponsor ve hayırseverlere teşekkür ediyorum diye konuştu.

'ÇOK GURURLANDIK VE DUYGULANDIK'

Emrem'in son ve 35'inci kütüphanesini kurduğu TOBB Efkan Ala İmam Hatip Okul Müdürü Suat Özaras, Okulumuzda kütüphane yoktu. Hocamızın gayreti ile çok güzel bir kütüphaneye kavuşmuş olduk. Bundan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz burada bol bol kitap okuyacak. Kütüphanenin yapımı sırasında çocuklarımız heyecanlıydı. Çok gururlandık ve duygulandık dedi. Okulun 7'nci sınıf öğrencisi Azranur Alkan ise Kütüphanenin açılmasına çok sevindim. Her gün buraya gelip kitap okuyacağım. Bizim için çok iyi bir yer oldu. Kitaplar çok güzel. Bizim için bulunmaz bir fırsat ifadelerini kullandı.

#Sedat Emrem# Türkçe öğretmeni
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