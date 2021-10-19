Kılıçdaroğlu Genel Başkanlığı bırakıyor mu?

Kılıçdaroğlu'nun, aday olması ve seçilmesi halinde "tarafsız cumhurbaşkanı" vaadini yerine getirebilmek için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi elverse de CHP Genel Başkanlığı görevinden ayrılması gerektiğine işaret ediliyor. Böyle bir adımda ise Kılıçdaroğlu'nun Mayıs 2010'dan beri oturduğu CHP Genel Başkanlığı koltuğu için hesaplar başlayacak.

İKİ İSİM HAZIRLIK YAPIYOR

İddialara göre parti içinde hareketlenmeler başladı bile. Kulislerde, Kılıçdaroğlu'ndan sonra genel başkan olabilmek için bazı isimlerin çalıştığı konuşuluyor. Aday adaylığı için Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Oğuz Kaan Salıcı'nın hazırlık yaptığı belirtiliyor. Özel'in son dönemde şehir dışı ziyaretlerini arttırması, adaylığın göstergesi olarak değerlendiriliyor. Erbil'e giden heyetin başında Salıcı'nın olması da dikkat çekici. "CHP kapatılmalıdır" diyen 10 Aralık Hareketi'nin temsilcilerinden Salıcı, HDP ile ittifakı savunan, açılım politikalarını destekleyen, Batı yanlısı liberal politikaları savunan bir isim.

Nur Banu Aras