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Asgari ücrette 3.400 TL beklentisi

Yıl sonunun yaklaşması ile birlikte gözler 2022 yılının asgari ücret tespit sürecine çevrildi. En az enflasyon oranında artırılması beklenen asgari ücrette tahminler 3.400 TL civarında.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 19 Ekim 2021 06:50
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Asgari ücrette 3.400 TL beklentisi

Enflasyon oranı hızla yükselip eylül ayında yüzde 19,58'e çıkınca, geçen yıl yüzde 21 olarak gerçekleşen asgari ücret zammı da tamamen eridi. Şimdiden gözler 2022 için aralık ayında yapılacak asgari ücret tespit sürecine çevrildi.

İş dünyasının temsilcileri "Uluslararası ürün tedarik zinciri aksadı, maliyetler arttı. Bunun üzerine bir de döviz yükü bindi ama daha sırada asgari ücret zammı var. Yeni yılda bu yükleri fiyatlara yansıtmaya mecburuz" açıklaması yapıyor. İşçi temsilcileri de "Resmi enflasyon yüzde 20 ama mutfak enflasyonu yüzde 30'u aştı. Bu, göz önünde bulundurulmalı" ifadesini kullanıyor.

Bu açıklamalar ve beklentiler doğrultusunda, yeni asgari ücretin en az enflasyon oranında artırılması bekleniyor. Bu durumda bugün net 2.825,90 TL olan asgari ücret, en az 3.390 liraya yükselecek. Ortalama yüzde 20 olan enflasyon oranına 5 puanlık refah payı eklenip, yüzde 25 zam yapılması halinde ise; yeni asgari ücret 3.550 lira civarında olacak.

ARALIK AYINDA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Kasım 2020'de yıllık enflasyon yüzde 14,03 seviyesindeyken, komisyon, yeni asgari ücreti yüzde 21,56 artırmıştı. Bu nedenle bu yıl da enflasyona en az 5-6 puanlık refah payı beklentisi yüksek. Komisyonun aralık ayında yapacağı toplantılar dizisiyle, yılın son günlerinde yeni ücreti açıklaması bekleniyor.

#asgari ücret# beklenti
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