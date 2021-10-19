Millet İttifakı'nda 'tehdit' rahatsızlığı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memur ve bürokratları tehdit eden açıklamaları gündemdeki yerini koruyor. Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamalarına hükümet cephesinden sert tepkiler gelirken, Millet İttifakı'nda da huzursuzluğa sebep oldu. CHP liderinin açıklamalarının, ittifak içinde şaşkınlıkla karşılandığı öğrenildi.

SAADET PARTİSİ'NDEN AÇIK TEPKİ

Kulislerde, ittifak ortaklarında, Kılıçdaroğlu'nun kendisini "güçlü gösterme" çabası içinde olduğu, kullandığı söylemin siyasetin tansiyonunu yükselttiği ve gerginlik çıkardığı düşüncesinin hakim olduğu konuşulurken Saadet Partisi, CHP liderine tepkisini açık açık dile getirdi. Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, katıldığı bir TV programında, "Kılıçdaroğlu'nun 18 Ekim'i milat etmesi garabet bir durumdur. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarını yadırgadığımı ifade etmek isterim" dedi.

İYİ PARTİ KILIÇDAROĞLU'NA MESAFELİ

Kılıçdaroğlu'nun son çıkışı başta olmak üzere son dönemde ittifak ortaklarına sormadan "iktidarları dönemine" ilişkin çeşitli açıklamalar yapmasının özellikle İyi Parti içinde tartışmalara neden olduğu belirtiliyor. İyi Partililerin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına mesafeli durdukları ve tek taraflı bir aday ilanın uygun olmayacağı ifade ediliyor.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, geçtiğimiz haftalarda bir TV kanalında yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nu açık bir şekilde eleştirmişti. Paçacı'nın "Çok tekil söylemlerde bulunuyor. İttifak halindeysek, bunları ortaklaşa kararlaştırmalı ve ortak bir dille birlikte açıklamalıyız. Madem birlikte hükümet kuracağız, bunları bize sordunuz mu?" açıklamaları bu rahatsızlığın yansıması olarak yorumlanmıştı.