41 ilde FETÖ operasyonu: 33'ü muvazzaf asker 158 gözaltı kararı

İzmir merkezli 41 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada, haklarında arama kararı verilen, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 158 şüpheliden 97'si yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ'nün TSK'deki gizli yapılanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda, büfe/kontörlü sabit hat irtibatı tespit edilen, bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı ve askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti bulunan 33'ü muvazzaf 48 asker ile 110'u darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi, toplam 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 97'si gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Operasyon kapsamında, 1'i Albay, 1'i Binbaşı, 1'i Yüzbaşı, 3'ü Üsteğmen, 1'i Teğmen, 30 Astsubay, 11, uzman Çavuş rütbesinde; 3'ü Deniz Kuvvetleri, 1'i Sahil güvenlik, 15'i Kara Kuvvetleri, 13'ü Hava Kuvvetleri, ve 16'sı da Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 33'ü muvazzaf 48 asker şahıs, 110 darbe girişimi sonrası ilişkileri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 158 şüpheli hakkında İzmir merkezli 41 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceden belirlenen adreslere saat 01.00 sıralarında baskın yaptı. Yapılan baskında şüphelilerden 97'si gözaltına alındı.