Dolar'dan tarihi zirve: 9,37 TL
Doların yükselişi devam ediyor. Bugün güne başlarken dolar 9,37 TL tarihi zirveyi görürken 9,35 TL den doların seyri devam ediyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 19 Ekim 2021 07:45
Suriye'ye operasyon hazırlığı ile yükselişe geçen dolar Merkez Bankasına yapılan yönetici atamaları ile tarihi zirveye ulaşmıştı.
Bugün sabah saatlerinde yükselişine devam eden dolar 9,37 bularak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.
Saat 7:45 itibariyle dolar düşüşe geçerek 9,35 TL den işlem görüyor.
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