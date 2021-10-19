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Dolar'dan tarihi zirve: 9,37 TL

Doların yükselişi devam ediyor. Bugün güne başlarken dolar 9,37 TL tarihi zirveyi görürken 9,35 TL den doların seyri devam ediyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 19 Ekim 2021 07:45
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Dolar'dan tarihi zirve: 9,37 TL

Suriye'ye operasyon hazırlığı ile yükselişe geçen dolar Merkez Bankasına yapılan yönetici atamaları ile tarihi zirveye ulaşmıştı.

Bugün sabah saatlerinde yükselişine devam eden dolar 9,37 bularak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Saat 7:45 itibariyle dolar düşüşe geçerek 9,35 TL den işlem görüyor.

#dolar# tarihi zirve
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