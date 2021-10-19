Yine aynı doktordan estetik faciası

Estetik faciası haberlerine bir yenisi daha eklendi. Edinilen son dakika bilgisine göre Adı sık sık estetik skandallarla gündeme gelen ve son olarak vücut toparlama, göğüs küçültme ve popo estetiği için ameliyata aldığı Ukraynalı Zera Asanova'nın ölümüyle davalık olan Doktor B lakaplı estetik doktoru B.C.'nin başı yine derde girdi. İsviçre'de ikamet eden 3 Türk kadın, B.C. tarafından ameliyat edildi. Kadınların güzel olma isteği ameliyat sonrası adeta kabusa dönüştü. Popo kaldırma ameliyatı, göğüs estetiği ve karın germe ameliyatları sonrası vücutlarında biçimsiz görüntüler oluşan kadınlar Gülay Y., Elif D. ve Ebru Ç. savcılığa başvurarak ünlü doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

DOKTOR B LAKAPLI B.C. YİNE BAŞROLDE

'Doctor B' lakaplı ünlü estetik doktoru B.C. kliniğindeki ölüm sonrası, ünlü doktor hakkında başka bir iddia daha ortaya atıldı. İsviçre'de yaşayan 3 kadın, estetik ameliyat olduğu B.C.'nin vücutlarını mahvettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.

3 KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU: POPO, GÖĞÜS AMELİYATI SONRASINDA...

İsviçre'de ikamet eden 3 kadın, 'Doktor B' lakaplı B.C. tarafından ameliyat edildi. Kadınların güzel olma isteği ameliyat sonrası adeta kabusa dönüştü. Olay geçtiğimiz yıl Şubat ayında meydana geldi. Gülay Y., İsviçre'de ikamet ediyordu. Kız kardeşi ve kuzeni ile İsviçre'de güzellik salonu işletmecisi olan 3 kadın ünlü estetik uzmanı B.C.'ye ulaştı.

Tek derdi güzel bir fiziğe sahip olmak olan 3 kadın vücutlarının çeşitli yerlerinden ameliyat olmayı kabul etti. Gülay Y., popo ve göğüs estetiği ameliyatı olurken, akrabası Elif D., ve Ebru Ç., göğüs estetik ameliyatı ve karın germe ameliyatı olmayı kabul etti.

AMELİYATLAR KİFAYETSİZ KALDI

17-18 Şubat günü ameliyat masasına yatan 3 kadın ameliyat sonrası hastaneden taburcu edildi. İddiaya göre vücutlarında var olan ameliyat izlerinin kısa sürede kapanacağı söylenince 3 kafadar İsviçre'ye geri döndü. Aradan günler geçti ancak yine iddiaya göre kadınların ameliyat sonrası vücutlarında herhangi bir iyileşme olmadığı gibi sağlık açısından da her geçen gün kötüleşiyorlardı.

İsviçre'de bir doktora başvuran mağdur kadınlar ameliyat yapan doktora müracaat etmeleri gerektiğini öğrendi, çünkü doktorun estetik ameliyat sırasında yanlış bir tedavi uyguladığını, vücut hatlarının düzelmeyeceğini öğrenmişlerdi.

'V YAKA TSHİRT GİYEMİYORUM'

Türkiye'ye dönen Gülay Y. ve iki akrabası vücudunda oluşan iltihaplanma ve geçmeyen yaralar neticesinde ikinci bir ameliyat oldu. Sonrasında doktorun, 'İyileşecek, düzelecek, ameliyatlar, çok büyük ve önemliydi. Biraz daha zaman gerekiyor.' Sözleriyle karşı karşıya kaldı.

Savcılığa suç duyurusunda bulunan kadınlardan Ebru Ç., 'Göğsümdeki meme ucunun köprücük kemiğime dikildiğini, çıplak gözle bile giydiğim kıyafetten görülüyor. Açık kıyafet giyemiyorum. Giydiğim zaman özel yerlerim dışarda kalıyor' ifadelerini kullandı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Popo estetiği olan Gülay Y., poposundaki estetik sonrası pantolon giyemediğini, poposuna konulan estetiklerin iltihaplanma yaptığını ve poposunda ciddi anlamda yaralanmalar oluştuğunu ifade etti. Yapılan şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

"DEHŞET VERİCİ GÖRÜNTÜ..."

Müşteki avukatları Burcu Bilkay, 'Müvekkillerimin yüklü miktarda para vererek yaptırdığı estetik operasyon sonucunda dışarıdan çıplak gözle bakıldığında dahi fark edilecek düzeyde dehşet verici bir görüntüye sahip olmuştur. Doktorun kusuru mevcuttur' diye konuştu.

DİLEK YAMAN DEMİR