Fahiş fiyatta son durum... Bazı ürünlerin fiyatı yüzde 90 arttı
Fahiş fiyatta son durum... Bazı ürünlerin fiyatı yüzde 90 arttı
Dicle Üniversitesi'nde 'kişisel veri' skandalı
Dicle Üniversitesi'nde 'kişisel veri' skandalı
Bakan Özer açıkladı: Yardımcı kitaplar da ücretsiz olacak
Bakan Özer açıkladı: Yardımcı kitaplar da ücretsiz olacak
Asgari ücrette en az yüzde 20 artış bekleniyor
Asgari ücrette en az yüzde 20 artış bekleniyor
MEB'in 2020 yılı faaliyet raporundaki sözleşmeli öğretmen ayrıntısı
MEB'in 2020 yılı faaliyet raporundaki sözleşmeli öğretmen ayrıntısı
Antalya ve çevresinde 6.0 şiddetinde deprem gerçekleşti
Antalya ve çevresinde 6.0 şiddetinde deprem gerçekleşti
Başkent'te iki ayrı FETÖ operasyonunda 123 gözaltı kararı
Başkent'te iki ayrı FETÖ operasyonunda 123 gözaltı kararı
4 Kamu Kurumu toplamda 170 personel almak için ilana çıktı
4 Kamu Kurumu toplamda 170 personel almak için ilana çıktı
Dolar'dan tarihi zirve: 9,37 TL
Dolar'dan tarihi zirve: 9,37 TL
41 ilde FETÖ operasyonu: 33'ü muvazzaf asker 158 gözaltı kararı
41 ilde FETÖ operasyonu: 33'ü muvazzaf asker 158 gözaltı kararı
10 ülkenin büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
10 ülkenin büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı
Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 109 ton altın için yeni adım
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 109 ton altın için yeni adım
EKK'den enerji fiyatlarındaki artışa yönelik açıklama
EKK'den enerji fiyatlarındaki artışa yönelik açıklama
MEB normdaki hataların düzeltilmesi için 4 gün süre verdi
MEB normdaki hataların düzeltilmesi için 4 gün süre verdi
ABD: F-35 sorununun çözümü için Türkiye ile görüşüyoruz
ABD: F-35 sorununun çözümü için Türkiye ile görüşüyoruz
'Aşısızların özelde veya devlette çalışmasına izin verilmemeli'
'Aşısızların özelde veya devlette çalışmasına izin verilmemeli'
'2021'i yüzde 9'luk büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz'
'2021'i yüzde 9'luk büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz'
MHP'li Kılavuz'dan bedelli askerlikte düzenleme talebi
MHP'li Kılavuz'dan bedelli askerlikte düzenleme talebi
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Cem Küçük: Hükümet 3600'ün yanında, EYT'yi de çalışıyor
Cem Küçük: Hükümet 3600'ün yanında, EYT'yi de çalışıyor
Davutoğlu'nun geçirdiği asansör kazasına ilişkin açıklama
Davutoğlu'nun geçirdiği asansör kazasına ilişkin açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile taksi genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile taksi genelgesi
Dolardan yeni tarihi zirve: 9,32 TL
Dolardan yeni tarihi zirve: 9,32 TL
15 öğrenciye cinsel tacizle suçlanan öğretmen açığa alındı
15 öğrenciye cinsel tacizle suçlanan öğretmen açığa alındı
Motorine 3 gün sonra ikinci zam: 23 kuruş daha arttı
Motorine 3 gün sonra ikinci zam: 23 kuruş daha arttı
Cemil Çiçek: Siyasetçilerin tövbeye ihtiyacı var
Cemil Çiçek: Siyasetçilerin tövbeye ihtiyacı var
Erdoğan: Angola İHA, SİHA ve zırhlı taşıyıcı istiyor
Erdoğan: Angola İHA, SİHA ve zırhlı taşıyıcı istiyor
5 öğrencinin öldüğü kazada iki müdür görevden alındı
5 öğrencinin öldüğü kazada iki müdür görevden alındı
Hastanede gideceğimiz branşı artık bu uygulama önerecek
Hastanede gideceğimiz branşı artık bu uygulama önerecek
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Fahiş fiyatta son durum... Bazı ürünlerin fiyatı yüzde 90 arttı

Fahiş fiyatla mücadelede son dakika haberleri: Paketlenmiş ürünlerde tedarik problemini bahane eden üretici firmalar fiyatlara fahiş zam yaparken, stokçuluğa da başladı. Bazı ürünlere bir günde yüzde 90 zam yapıldı

Kaynak : Sabah
Eklenme : 19 Ekim 2021 09:55
Yazdır
Fahiş fiyatta son durum... Bazı ürünlerin fiyatı yüzde 90 arttı

Fahiş fiyatla mücadelede son dakika haberleri: Döviz ve enerji fiyatlarındaki artışa, ambalaj sektöründe yaşanan hammadde krizi de eklenince stokçular ve zam fırsatçıları yine devreye girdi. Özellikle paketlenmiş gıda ürünlerinde ciddi bir tedarik sıkıntısı yaşanıyor. İddiaya göre, bu sefer üretici firmalar da stokçuluk kervanına katılmış durumda.

MARKETLERE AZ SAYIDA ÜRÜN VERİYORLAR

Marketlere az sayıda ürün verilirken, gelen ürünler de yüzde 90'a varan oranda zamlanmış durumda. Ünlü bir dondurulmuş gıda firmasının 15 Ekim itibarıyla gönderdiği yeni fiyat listesini gören marketçiler ise adeta şok yaşadı. Gelen listede yüzde 90'a varan fiyat artışları yapıldığı dikkat çekerken, cumartesi günü de tedarik sıkıntısıyla raflara geç gelen gıdaların fiyatlarında artış yaşandı.

KASIM AYINI BEKLİYORLAR

Birçok üretici firma ve aracılar ürün depoluyor. Satın almaları toplu olarak yapan aracı firmalar birçok ürün gruplarında stok yapıyor. Aracı ve üreticilerin elindeki ithal ürünü adeta bir döviz gibi görmeye başladığını ifade eden market sahipleri ise, "İstediğimiz sayıda ürünü hemen tedarik edemiyoruz. Yeni gelen her ürün de ortalama yüzde 25 ila 90 arasında zamlı geliyor. Kasım'da daha yüksek zamlardan bahsediliyor" dedi.

ZİRVEDE KAHVE VAR

Öte yandan kahvede de stokçuluk arttı. Brezilya'daki olumsuz iklim koşullarının kahve fiyatlarını yükseltmesi nedeniyle esnaf, kahve tedarikinde zorlanıyor. İşyerleri, milyonlarca ton ürünün stoklandığını ifade ederken, bayiler ise 100 kilogram kahve isteyene maksimum 50 kg kilogram kahve gönderiyor.

AMBALAJ SANAYİSİNDEN TEPKİ

AMBALAJ sanayicileri ise kendilerinin zamma alet edilmesine tepki gösteriyor. Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, sektörün tedarik ve lojistik özelinde hiçbir aksamaya uğramadan faaliyetlerini devam ettirdiğini belirterek, doğru ambalajın maliyetleri düşüreceğini söyledi. Zeki Sarıbekir, "Son zamanlarda basında yer alan bazı haberlerde belirtilenin aksine ambalajlar maliyet artırıcı bir unsur değil koruyucudur.

Ambalaj maliyeti günlük ihtiyaç ürünlerinin satış fiyatının genelde yüzde 3'ü ila 5'i arasında, bazı endüstriyel ürünlerde ise yüzde 10'u civarında. Gıda fiyatlarının yükselmesinden ambalaj sorumlu tutulamaz. Ambalaj enflasyonu artırmaz" ifadelerini kullandı.

Metin Can

#fahiş fiyatta# son dakika# paketlenmiş zam oyunu
Devlet taşınmaz satışlarından 3 yılda 10,8 milyar lira gelir bekliyor
Devlet taşınmaz satışlarından 3 yılda 10,8 milyar lira gelir bekliyor
Bütçede dar gelirli vatandaşa destek öne çıktı
Bütçede dar gelirli vatandaşa destek öne çıktı
Dolar'dan tarihi zirve: 9,37 TL
Dolar'dan tarihi zirve: 9,37 TL
'Türkiye Ceyhan Petrokimya Projesi'ne büyük önem veriyor'
'Türkiye Ceyhan Petrokimya Projesi'ne büyük önem veriyor'
Konut Fiyat Endeksi Ağustosta yüzde 3,9 arttı
Konut Fiyat Endeksi Ağustosta yüzde 3,9 arttı
Eski binalara 'depreme dayanıklılık testi yaptırın' önerisi
Eski binalara 'depreme dayanıklılık testi yaptırın' önerisi

Bu Habere Tepkiniz

Öğretmene rotasyon mu geliyor?

Öğretmene rotasyon mu geliyor?

MEB 2015 yılında yaptığı düzenlemeyle rotasyonu yönetmeliğe ekledi ama uygulamadı. Mevzuat değişikliği yapılmadı sürece her defasında "Bu yıl rotasyon yapılacak mı?" soruları gündeme gelmekte olup, MEB'in bu noktada bir düzenlemeye gitmesi en kalıcı ve kafa karışıklıklarını giderici çözüm olacaktır.
Zabıta ve itfaiye personelinin, 2022 yılı maktu fazla çalışma ücreti ne kadar olacak?

Zabıta ve itfaiye personelinin, 2022 yılı maktu fazla çalışma ücreti ne kadar olacak?

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinde yer alan miktarlara göre, zabıta memuru ve itfaiye erlerinin aylık maktu fazla çalışma ücretleri yüzde 12,4 oranında artırılmaktadır.
Arabanı hızlı, güvenle satmak için yepyeni bir yol

Arabanı hızlı, güvenle satmak için yepyeni bir yol

https://www.arabam.com/trink-sat?utm_source=memurlar&utm_medium=cpc&utm_campaign=trinksat
2022'de, memurun fazla mesai ücretine ve harcırahına yapılacak artış oranı belli oldu

2022'de, memurun fazla mesai ücretine ve harcırahına yapılacak artış oranı belli oldu

Devlet memurlarının 2 lira 40 kuruş olan saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 12 artışla 2 lira 70 kuruşa yükselecek. Harcırah miktarları ise yüzde 29 ila yüzde 33 oranında artacak.
Enparalılar bankasına masraf ödemiyor

Enparalılar bankasına masraf ödemiyor

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
4/B statüsünden akademisyenliğe geçenlerin hizmetleri değerlendirilir mi?

4/B statüsünden akademisyenliğe geçenlerin hizmetleri değerlendirilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, sözleşmeli statüden akademisyenliğe geçenlerin sürelerinin kazanılmış hak aylığında sayılmayacağına hükmetti!
Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Sınava tabi kadrolara günlük atamalar Etik Kuruluna takıldı

Sınava tabi kadrolara günlük atamalar Etik Kuruluna takıldı

Kamu Görevlileri Etik Kurulu günlük veya haftalık şeklinde yapılan hülle atamalarla ilgili olarak Etik Yönetmeliğin 3 maddesinin ihlal edildiğine karar verdi.
Kurumlar arşiv araştırmasını kimden talep etmeli?

Kurumlar arşiv araştırmasını kimden talep etmeli?

Kamu idareleri kamuya ilk defa/yeniden atanacaklarda yaptırmaları gereken arşiv araştırmalarını bulundukları illerin emniyet müdürlükleri üzerinden sonuçlandırmalı!
Ders görevini dolduran öğretmen halk eğitim merkezinde de ders verebilir mi?

Ders görevini dolduran öğretmen halk eğitim merkezinde de ders verebilir mi?

Aylık ve ek ders karşılığı ders görevini doldurduktan sonra 10 saat DYK görevi alan öğretmene halk eğitimi merkezlerinde açılan kurslarda 10 saat ders görevi verilebilir mi?
Danıştay'dan öğretim elemanı alımlarında jürinin yorum yetkisine dair önemli karar!

Danıştay'dan öğretim elemanı alımlarında jürinin yorum yetkisine dair önemli karar!

Danıştay, öğretim elemanı atamalarına yönelik değerlendirmelerde jüri tarafından yapılan yorumlamaların açık hata olarak kabul edilemeyeceğine hükmetti
Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı, 800 adli yargı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim savcı adayı ve 100 idari yargı hakim adayı olmak üzere 1000 hakim savcı adayı alacak. Başvurular 2-11 Kasım tarihleri arasında alınacak
Topçam Dağında Hazan Mevsimi Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Topçam Dağında Hazan Mevsimi Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Tokat'ta bin 600 rakımlı Topçam dağında sonbaharla birlikte yaşanan renk cümbüşü havadan görüntülendi.
MEB, 6 bin 132 personel alacak

MEB, 6 bin 132 personel alacak

Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 aşçı ve aşçı yardımcısı ve 260 da fizyoterapist olmak üzere toplamda 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı.
İşte Survivor All Star 2022 yarışmacıları!

İşte Survivor All Star 2022 yarışmacıları!

TV8'de yeni sezonda ekranlara getirilecek olan Survivor All Star 2022 yarışmacı kadrosu ifşa oldu Sosyal medya Tv8'de yayınlanan MasterChef ve Survivor ile ilgili tüm kehanetleri tutan ünlü fenomen Ata Benli Survivor All Star 2022 yarışmacı kadrosundaki isimleri tek tek duyurdu.