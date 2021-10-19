Antalya ve çevresinde 6.0 şiddetinde deprem gerçekleşti

AFAD'ın geçtiği son dakika bilgilerine göre; AFAD, saat 08.32'de Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 9 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntı Antalya, Isparta, Denizli gibi illerde hissedildi.

Depremin merkez üssü, Yunanistan'ın Kerpe Adası'na 139 kilometre mesafede.

6.3'LÜK DEPREM İZMİR'İ SALLAMIŞTI

Yunanistan'ın en büyük adası Girit'in hemen yanından geçen dev fay hattı, son haftalarda hareketli. Girit Adası'nın doğusunda gerçekleşen 6.3 büyüklüğündeki deprem, Antalya'dan İzmir'e Türkiye'de de hissedilmişti.

Girit Adası, Eylül ayının sonunda da 6 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı. En az bir kişinin hayatını kaybettiği depremde çok sayıda bina yıkılmış, Girit genelinde okullar tatil edilmişti.

Girit Adası'nın güneyinden geçen Doğu Akdeniz-İyon Denizi fay hattı sıklıkla depremlerin meydana geldiği bir fay. Fay hattı Kızıl Deniz'den başlayıp Suudi Arabistan, İsrail, Lübnan gibi ülkelerden geçerek, Hatay'dan Akdeniz açıklarına dönüyor. Hat, Rodos'un yakınlarından geçip İyon Deniz'i açıklarına kadar devam ediyor.

ANTALYA VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kaş açıklarında meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem ile ilgili olarak , "Şu ana kadar gelen bilgilere göre çok şükür can ve mal kaybı bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "İlimiz Kaş ilçesi açıklarında (155 km), saat 08.32'de 6.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde, şu ana kadar gelen bilgilere göre çok şükür can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" sözlerine yer verdi.