Kanser aşısı müjdesi! '2 ya da 4 yılda tamamlanabilir'

Fahiş fiyatta son durum... Bazı ürünlerin fiyatı yüzde 90 arttı
Fahiş fiyatta son durum... Bazı ürünlerin fiyatı yüzde 90 arttı
Dicle Üniversitesi'nde 'kişisel veri' skandalı
Dicle Üniversitesi'nde 'kişisel veri' skandalı
Bakan Özer açıkladı: Yardımcı kitaplar da ücretsiz olacak
Bakan Özer açıkladı: Yardımcı kitaplar da ücretsiz olacak
Asgari ücrette en az yüzde 20 artış bekleniyor
Asgari ücrette en az yüzde 20 artış bekleniyor
MEB'in 2020 yılı faaliyet raporundaki sözleşmeli öğretmen ayrıntısı
MEB'in 2020 yılı faaliyet raporundaki sözleşmeli öğretmen ayrıntısı
Antalya ve çevresinde 6.0 şiddetinde deprem gerçekleşti
Antalya ve çevresinde 6.0 şiddetinde deprem gerçekleşti
Başkent'te iki ayrı FETÖ operasyonunda 123 gözaltı kararı
Başkent'te iki ayrı FETÖ operasyonunda 123 gözaltı kararı
4 Kamu Kurumu toplamda 170 personel almak için ilana çıktı
4 Kamu Kurumu toplamda 170 personel almak için ilana çıktı
Dolar'dan tarihi zirve: 9,37 TL
Dolar'dan tarihi zirve: 9,37 TL
41 ilde FETÖ operasyonu: 33'ü muvazzaf asker 158 gözaltı kararı
41 ilde FETÖ operasyonu: 33'ü muvazzaf asker 158 gözaltı kararı
10 ülkenin büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
10 ülkenin büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı
Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 109 ton altın için yeni adım
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 109 ton altın için yeni adım
EKK'den enerji fiyatlarındaki artışa yönelik açıklama
EKK'den enerji fiyatlarındaki artışa yönelik açıklama
MEB normdaki hataların düzeltilmesi için 4 gün süre verdi
MEB normdaki hataların düzeltilmesi için 4 gün süre verdi
ABD: F-35 sorununun çözümü için Türkiye ile görüşüyoruz
ABD: F-35 sorununun çözümü için Türkiye ile görüşüyoruz
'Aşısızların özelde veya devlette çalışmasına izin verilmemeli'
'Aşısızların özelde veya devlette çalışmasına izin verilmemeli'
'2021'i yüzde 9'luk büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz'
'2021'i yüzde 9'luk büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz'
MHP'li Kılavuz'dan bedelli askerlikte düzenleme talebi
MHP'li Kılavuz'dan bedelli askerlikte düzenleme talebi
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Cem Küçük: Hükümet 3600'ün yanında, EYT'yi de çalışıyor
Cem Küçük: Hükümet 3600'ün yanında, EYT'yi de çalışıyor
Davutoğlu'nun geçirdiği asansör kazasına ilişkin açıklama
Davutoğlu'nun geçirdiği asansör kazasına ilişkin açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile taksi genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile taksi genelgesi
Dolardan yeni tarihi zirve: 9,32 TL
Dolardan yeni tarihi zirve: 9,32 TL
15 öğrenciye cinsel tacizle suçlanan öğretmen açığa alındı
15 öğrenciye cinsel tacizle suçlanan öğretmen açığa alındı
Motorine 3 gün sonra ikinci zam: 23 kuruş daha arttı
Motorine 3 gün sonra ikinci zam: 23 kuruş daha arttı
Cemil Çiçek: Siyasetçilerin tövbeye ihtiyacı var
Cemil Çiçek: Siyasetçilerin tövbeye ihtiyacı var
Erdoğan: Angola İHA, SİHA ve zırhlı taşıyıcı istiyor
Erdoğan: Angola İHA, SİHA ve zırhlı taşıyıcı istiyor
5 öğrencinin öldüğü kazada iki müdür görevden alındı
5 öğrencinin öldüğü kazada iki müdür görevden alındı
Hastanede gideceğimiz branşı artık bu uygulama önerecek
Hastanede gideceğimiz branşı artık bu uygulama önerecek
Ana sayfaHaberler Dünya

Kanser aşısı müjdesi! '2 ya da 4 yılda tamamlanabilir'

Kovid-19 aşısını geliştiren BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, kanserin aşıyla tedavi edilebileceğine inandığını, geliştirdikleri aşının deneme çalışmalarına başladıklarını belirterek, 'İlk kanser aşılarının onayını 2-4 yılda alabiliriz' dedi.

Kaynak : Sözcü
Eklenme : 19 Ekim 2021 09:12
Yazdır
Kanser aşısı müjdesi! '2 ya da 4 yılda tamamlanabilir'

Almanya'da yeni tip koronavirüse karşı aşı geliştiren biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortakları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, "İmparatoriçe Theophano" ödülü aldıkları Yunanistan'ın Kathimerini gazetesine konuştu. Ödül töreninden sonra Alexis Papachelas'ın sorularını yanıtlayan bilim insanları, hem Kovid-19 salgını hem geliştirdikleri Kovid ve kanser aşılarıyla ilgili bilgi verdi.

'ÜÇÜNCÜ DOZ DURDURUYOR'

Prof. Dr. Uğur Şahin, koronavirüsün salgınında Delta varyantını "dominant mutasyon" olarak nitelendirdi ve geliştirdikleri aşının Delta'yı da nötralize ettiğini söyledi. Bunu da nötralize ediyor. Şahin, "Üçüncü doz olmadan hastalığın bulaşması devam edecek. İki doz aşının sadece ağır hastalıkları çok azalttığını biliyoruz. Dolayısıyla ikinci doz ağır hastalıklara karşı koruma sağlıyor fakat üçüncü doz hastalığın bulaşmasını tamamen durduracak. Ayrıca enfeksiyondan korunmanın pandemiyi kontrol altına almadan çok kullanışlı olacağına inanıyorum" dedi. Şahin, şu an aşı olanların güvende olduğunu söyledi.

AŞI KARŞITLARINA YANIT

Prof. Dr. Özlem Türeci de aşı karşıtlarının iddialarına yanıt verdi. mRNA teknolojisinin hücrenin yapısını değiştirmediğine bir kez daha dikkat çeken Türeci, "Enjekte edildikten sonra işini yapıyor ve bağışıklık tepkisi yaratıyor. Yani vücutta hiçbir şey değişmiyor. Klinik testlerimizde 40 binden fazla insan aşılandı ve ayrıca dünyada da 100 milyonarca insan aşılandı ve güvenlik verileri bize bunun güvenli olduğunu gösteriyor" dedi. Türeci, çocukluktan beri insanların aşı olduğunu hatırlatarak, "Elbette her ilacın yan etkisi vardır. mRNA aşılarında da farklı bir durum yok. Aşı olduktan sonra baş ağrısı ve halsizlik olabilir ama bundan daha ağır yan etki yok" yorumunu yaptı.

YENİ UMUT KANSER AŞISI

BioNTech CED'su Prof. Dr. Uğur Şahin, mRNA teknolojisi kullanılarak geliştirilecek kanser aşıları ile ilgili de umut verici konuştu. Şahin, onay alacak ilk kanser aşısıyla ilgili bilgileri detaylandırdı:

"Yakında kanserin aşılar ile tedavi olabileceğine inanıyorum. Biz kök hücre ile 20 yıldan fazla zamandır çalışıyoruz ve bu teknoloji ile ilgili verilere de sahibiz. 4 yıl önce bir araştırma yayınladık ve melanom hastaları ile ilgili çalışmalar yaptık. Şimdi de yüzlerce hastalarla deneme çalışmalarına başladık. Bu testlerin sonuçlarını ise gelecek yıl ya da 2023'te alacağız. Eğer bu sonuçlar pozitif çıkarsa, ilk kanser aşılarının onaylanması 2, 3 veya 4 yılda tamamlanabilir. Hastalar iyileşmiş oluyorlar fakat 2 veya 3 yıl içinde metastaz yapıyor. Bizim burada yapmak istediğimiz şey kanser hastalarının tekrar hastalanmasını engellemek."

'SON ÖLÜMCÜL PANDEMİ OLMAYACAK'

Dünyayı hala kasıp kavuran Kovid-19 salgınının ne zaman sona ereceğine ilişkin öngörüsü sorulan Prof. Dr. Özlem Türeci, şu yanıtı verdi: "Bir süre daha virüs ile yaşayacağız. Bu bizim yeni normalimiz olacak ve buna alışacağız ve virüsün korkutucu kısmı ortadan kalkacak. Bir süre sonra grip gibi olacak ve aşı olunacak, daha uzun süre koruma sağlanacak. Fakat bu dünyanın karşılaştığı en son ölümcül pandemi olmayacak. Dolayısıyla hazır olmalıyız."

#kanser aşısı# müjde
NASA'nın yeni gönderdiği uzay gemisinde Orhan Pamuk'tan alıntı ve Türk atasözü!
NASA'nın yeni gönderdiği uzay gemisinde Orhan Pamuk'tan alıntı ve Türk atasözü!
ABD'nin F-15 uçakları, tatbikat için Bulgaristan'a geldi
ABD'nin F-15 uçakları, tatbikat için Bulgaristan'a geldi
Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell hayatını kaybetti
Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell hayatını kaybetti
Bill Gates'in kızına imam nikahı!
Bill Gates'in kızına imam nikahı!
Suudi Arabistan ile İran arasındaki yakınlaşmanın muhtemel sonuçları ne olacak?
Suudi Arabistan ile İran arasındaki yakınlaşmanın muhtemel sonuçları ne olacak?
Koronada 'Şu ana dek eşi benzeri görülmeyen' gelişme
Koronada 'Şu ana dek eşi benzeri görülmeyen' gelişme

Bu Habere Tepkiniz

Öğretmene rotasyon mu geliyor?

Öğretmene rotasyon mu geliyor?

MEB 2015 yılında yaptığı düzenlemeyle rotasyonu yönetmeliğe ekledi ama uygulamadı. Mevzuat değişikliği yapılmadı sürece her defasında "Bu yıl rotasyon yapılacak mı?" soruları gündeme gelmekte olup, MEB'in bu noktada bir düzenlemeye gitmesi en kalıcı ve kafa karışıklıklarını giderici çözüm olacaktır.
Zabıta ve itfaiye personelinin, 2022 yılı maktu fazla çalışma ücreti ne kadar olacak?

Zabıta ve itfaiye personelinin, 2022 yılı maktu fazla çalışma ücreti ne kadar olacak?

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinde yer alan miktarlara göre, zabıta memuru ve itfaiye erlerinin aylık maktu fazla çalışma ücretleri yüzde 12,4 oranında artırılmaktadır.
Arabanı hızlı, güvenle satmak için yepyeni bir yol

Arabanı hızlı, güvenle satmak için yepyeni bir yol

https://www.arabam.com/trink-sat?utm_source=memurlar&utm_medium=cpc&utm_campaign=trinksat
2022'de, memurun fazla mesai ücretine ve harcırahına yapılacak artış oranı belli oldu

2022'de, memurun fazla mesai ücretine ve harcırahına yapılacak artış oranı belli oldu

Devlet memurlarının 2 lira 40 kuruş olan saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 12 artışla 2 lira 70 kuruşa yükselecek. Harcırah miktarları ise yüzde 29 ila yüzde 33 oranında artacak.
Enparalılar bankasına masraf ödemiyor

Enparalılar bankasına masraf ödemiyor

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
4/B statüsünden akademisyenliğe geçenlerin hizmetleri değerlendirilir mi?

4/B statüsünden akademisyenliğe geçenlerin hizmetleri değerlendirilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, sözleşmeli statüden akademisyenliğe geçenlerin sürelerinin kazanılmış hak aylığında sayılmayacağına hükmetti!
Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

Kültür ve Turizm Bakanlığı, SGK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü GYS sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Sınava tabi kadrolara günlük atamalar Etik Kuruluna takıldı

Sınava tabi kadrolara günlük atamalar Etik Kuruluna takıldı

Kamu Görevlileri Etik Kurulu günlük veya haftalık şeklinde yapılan hülle atamalarla ilgili olarak Etik Yönetmeliğin 3 maddesinin ihlal edildiğine karar verdi.
Kurumlar arşiv araştırmasını kimden talep etmeli?

Kurumlar arşiv araştırmasını kimden talep etmeli?

Kamu idareleri kamuya ilk defa/yeniden atanacaklarda yaptırmaları gereken arşiv araştırmalarını bulundukları illerin emniyet müdürlükleri üzerinden sonuçlandırmalı!
Ders görevini dolduran öğretmen halk eğitim merkezinde de ders verebilir mi?

Ders görevini dolduran öğretmen halk eğitim merkezinde de ders verebilir mi?

Aylık ve ek ders karşılığı ders görevini doldurduktan sonra 10 saat DYK görevi alan öğretmene halk eğitimi merkezlerinde açılan kurslarda 10 saat ders görevi verilebilir mi?
Danıştay'dan öğretim elemanı alımlarında jürinin yorum yetkisine dair önemli karar!

Danıştay'dan öğretim elemanı alımlarında jürinin yorum yetkisine dair önemli karar!

Danıştay, öğretim elemanı atamalarına yönelik değerlendirmelerde jüri tarafından yapılan yorumlamaların açık hata olarak kabul edilemeyeceğine hükmetti
Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı 1000 hakim savcı adayı almak için ilana çıktı

Adalet Bakanlığı, 800 adli yargı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim savcı adayı ve 100 idari yargı hakim adayı olmak üzere 1000 hakim savcı adayı alacak. Başvurular 2-11 Kasım tarihleri arasında alınacak
Topçam Dağında Hazan Mevsimi Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Topçam Dağında Hazan Mevsimi Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Tokat'ta bin 600 rakımlı Topçam dağında sonbaharla birlikte yaşanan renk cümbüşü havadan görüntülendi.
MEB, 6 bin 132 personel alacak

MEB, 6 bin 132 personel alacak

Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin 872 aşçı ve aşçı yardımcısı ve 260 da fizyoterapist olmak üzere toplamda 6 bin 132 personel almak için ilana çıktı.
İşte Survivor All Star 2022 yarışmacıları!

İşte Survivor All Star 2022 yarışmacıları!

TV8'de yeni sezonda ekranlara getirilecek olan Survivor All Star 2022 yarışmacı kadrosu ifşa oldu Sosyal medya Tv8'de yayınlanan MasterChef ve Survivor ile ilgili tüm kehanetleri tutan ünlü fenomen Ata Benli Survivor All Star 2022 yarışmacı kadrosundaki isimleri tek tek duyurdu.