Bursa'da damada takı yerine 2 kangal sucuk takıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir düğünde, damadın arkadaşları, damada takı yerine 2 kangal sucuk, merdane, emzik, önlük, yüzey temizleyici, bulaşık deterjanı taktı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 19 Ekim 2021 09:32
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Harun Baykal isimli bir iş adamı, Büşra Çiğdem ile dünya evine girdi. Salona giren genç çift, nikah masasında evet diyerek hayatlarını birleştiren imzayı attılar.
DAMADA KANGAL SUCUK, EMZİK, ÖNLÜK, BULAŞIK DETERJANI TAKILDI
Düğünün takı merasiminde damadın arkadaşları, damada 2 kangal sucuk, emzik, önlük, yüzey temizleyici, merdane, bulaşık deterjanı taktılar.
O anları gören davetliler, şaşkına dönerek gülümsedi.