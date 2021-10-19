Koronavirüs aşısını erteleyen hekim, yaşadığı pişmanlığı anlattı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Kovid-19 aşısı olmayı ihmal eden ve korona virüse yakalanması nedeniyle bir aydır tedavi altında olan Tıbbi Patoloji Uzmanı Siraç Erten'in yoğun bakım sürecinde yaşadıklarını anlattığı videoyu paylaştı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tıbbi patoloji uzmanı olarak görev yapan ve aşı olmadığı için pişman olduğunu ifade eden Erten, "Ben bir hekim olarak Kovid-19 aşısını ihmal etmiştim. Covid-19 hastalığına yakalandım. Ve bu süreçte akciğerlerim ağır hasar aldı. Yaklaşık 1 aydır hastanede tedavi görüyorum. Toparladım çok şükür. Ama hala tedavi olmaya devam ediyorum. Çocuklarıma ve aileme hasret kaldım bu süreçte. Herkesten ricam aşılarını olsunlar"

dedi.