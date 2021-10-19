Samandağ açıklarında balina köpekbalığı görüntülendi
Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında görüntülenen balina köpekbalığıyla bölgedeki balıkçılar ilk kez karşılaştıklarını söyledi
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 19 Ekim 2021 09:41
Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında görüntülenen balina köpekbalığıyla bölgedeki balıkçılar ilk kez karşılaştıklarını söyledi.
Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında görülen balina köpek balığı heyecana yol açtı. Hataylı balıkçılar Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi açıklarında balık tutarken deniz yüzeyinde bir balina köpekbalığının yüzgecini fark etti.
Balıkçılar cep telefonuyla köpek balığını görüntülemeye başladı. Bir süre balıkçı teknesinin çevresinde yüzen balina köpekbalığı daha sonra gözden kayboldu.
Balıkçılar, bölgede ilk defa böyle bir tür köpek balığı ile karşılaştıklarını belirttiler.