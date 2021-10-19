Seçim kurulu müdürü tacizden tutuklandı

Ordu'nun Fatsa, Çamaş ve Çatalpınar ilçelerinin Seçim Müdürü olan E.K, iddialara göre yaklaşık 2 hafta önce meydana gelen olayda makam odasına gelen ve boşanma aşamasında olduğu için avukat yardımı isteyen E B. isimli kadın ile görüştü.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre; Fatsa Adliyesi ek binasındaki odasında yapılan görüşme sırasında E.K, E.B.'yi öpmeye çalıştı. Müdürün tacizinden kendisini kurtaran E.B., odayı terk ederek savcılığa gidip şikayetçi oldu.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Savcılık tarafından yapılan soruşturmanın ardından E.K, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Ünye cezaevine gönderildi.

Yaklaşık 2 ay öncesine kadar Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Raportörü olarak görev yapan E.K'ın tutuklanmasının ardından Kızılay'a olan üyeliği de iptal edildi.