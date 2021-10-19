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Vergi gelirlerinde yüzde 19,4 artış hedefleniyor

TBMM'ye sunulan bütçe teklifinde, 2022 yılında vergi gelirleri tahsilatının 1 trilyon 430 milyar lira olarak gerçekleşmesi beklenirken, bunun yaklaşık 220,8 milyar lirasının ÖTV'den, 275,1 milyar lirasının da dahilde alınan KDV'den geleceği hesaplandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Ekim 2021 10:08
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Vergi gelirlerinde yüzde 19,4 artış hedefleniyor

- Devletin gelecek yıla ilişkin vergi geliri hedefinde, 2021 gerçekleşme beklentilerine göre yüzde 19,4 artış öngörülürken, özel tüketim vergisinden (ÖTV) yaklaşık 220,8 milyar lira, gelir vergisinden 262,6 milyar lira, kurumlar vergisinden de 183 milyar lira gelir bekleniyor.

AA muhabirinin, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgiye göre, 2021 yılında brüt vergi gelirleri tahsilatının 1 trilyon 197 milyar 692 milyon 980 bin lira olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Geçmiş yıllara ilişkin ekonomik gelişmeler, eğilimler ve 2022 yılına ilişkin beklentiler dikkate alındığında, gelecek yıl vergi gelirleri tahsilatının, ret ve iadeler ile mahalli idare ve fon payları dahil 1 trilyon 430 milyar 41 milyon 337 bin lira olacağı tahmin edildi. Bu tutar 2021 yılıyla kıyaslandığında yüzde 19,4'lük artışa denk geliyor.

Vergi gelirleri içinde önemli yer tutan ÖTV'den 2022 yılında ret ve iadeler ile mahalli idare payları dahil 220 milyar 783 milyon 624 bin lira gelir elde edileceği öngörüldü. ÖTV gelirlerinin 2023'te 247,9 milyar lira, 2024'te 280,6 milyar lira olarak gerçekleşeceği tahmin edildi. 2022 beklentisi bu yılla kıyaslandığında yüzde 12,3'lik artış meydana geliyor.

ÖTV'nin dağılımına bakıldığında, 2021'de petrol ve doğal gaz ürünlerinden 32 milyar 152 milyon 396 bin lira, motorlu taşıtlardan 72 milyar 449 milyon 382 bin lira, alkollü içeceklerden 26 milyar 284 milyon 3 bin lira, tütün mamullerinden 70 milyar 629 milyon 445 bin lira, kolalı gazozlardan 2 milyar 267 milyon 982 bin lira, dayanıklı tüketim malları ve diğer mallardan 17 milyar 416 bin lira gelir hedefleniyor.

- Kurumlar ve gelir vergisi tahsilat hedefi

Bu yıl gelir vergisi tahsilatının 204 milyar 656 milyon 814 bin lira olarak gerçekleşeceği tahmin edilirken, bu rakamın 2022 yılında ret ve iadeler ile mahalli idare ve fon payları dahil 262 milyar 646 milyon 37 bin liraya ulaşması öngörüldü. Söz konusu tutar bu yılla kıyaslandığında yüzde 28,3'lük artışa denk geliyor. Gelir vergisinin 2023'te 301,8 milyar liraya, 2024'te de 340,7 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor.

Kurumlar vergisinden gelecek yıl elde edilecek gelirin bu yıla göre yüzde 12,2 artışla 183 milyar 70 milyon 531 bin lirayı bulması bekleniyor.

Kurumlar vergisi bakımından devletin 2023'te yaklaşık 213,4 milyar lira, 2024'te de 246,4 milyar lira gelir hedefi bulunuyor.

- KDV gelir hedefi yüzde 20,4 arttı

Dahilde alınan KDV gelirinin de gelecek yıl ret ve iadeler ile mahalli idare payları dahil 275 milyar 132 milyon 518 bin lira olması öngörülüyor. Bu tutar 2021 yılıyla kıyaslandığında yüzde 20,4'lük artışa tekabül ediyor. Söz konusu vergi tahsilatının 2023'te 327,5 milyar lira, 2024'te de 377,8 milyar lira olması bekleniyor.

2022 yılı ithalat beklentileri, döviz kurunda meydana gelecek değişimler göz önünde bulundurularak, ithalde alınan KDV'den de 2022 yılında ret ve iadeler ile mahalli idare payları dahil 290 milyar 848 milyon 360 bin lira gelir elde edileceği tahmin ediliyor. Bu tutar 2021 yılı ile kıyaslandığında yüzde 22,2 oranında artışa tekabül ediyor.

HARÇLARDAN DA 44 MİLYAR GELİR BEKLENİYOR

Harçlardan gelecek yıl devletin kasasına 44 milyar 684 milyon 287 bin lira gelir bekleniyor.

AA muhabirinin 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi verilerinden derlediği bilgiye göre, yeni yılda tahsil edilmesi beklenen 44,7 milyar liralık harcın, yüzde 55,8'ini gayrimenkul alıp satanlar ödeyecek. Bu çerçevede yeni yılda 24 milyar 934 milyon 898 bin liralık tapu harcı yatırılması öngörülüyor.

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Devletin, ticaret sicil harçlarından 617 milyon 131 bin lira, esnaf sicil harçlarından 127 milyon 791 bin lira, diğer yargı harçlarından da 7 milyar 947 milyon 671 bin lira olmak üzere, yargı harçlarından toplam 8 milyar 692 milyon 593 bin lira tahsilat yapması hedefleniyor.

Gelecek yıl harçlardan elde edilecek gelirin yüzde 3,8'ini pasaport ve konsolosluk harçları oluşturacak. 2022'de pasaport ve konsolosluk harçları için 1 milyar 719 milyon 976 bin lira harç ödenecek, trafik harçlarından da bütçeye 1 milyar 745 milyon 497 bin lira aktarılması bekleniyor.

Bu dönemde, 1 milyar 632 milyon 557 bin lira noter harcı, 290 milyon 192 bin lira imtiyazname, ruhsatname ve diploma harcı, 63 milyon 36 bin lira gemi ve liman harcı tahsilatı planlanıyor.

Gelecek yıl yurt dışına çıkacaklardan toplam 103 milyon 797 bin lira alınması öngörülüyor. Avcılık belgesi alanların da 85 milyon 998 bin lira harç ödemesi bekleniyor.

#vergi gelirleri# artış
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