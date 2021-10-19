Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı

Öğretmene rotasyon mu geliyor?

MEB 2015 yılında yaptığı düzenlemeyle rotasyonu yönetmeliğe ekledi ama uygulamadı. Mevzuat değişikliği yapılmadı sürece her defasında "Bu yıl rotasyon yapılacak mı?" soruları gündeme gelmekte olup, MEB'in bu noktada bir düzenlemeye gitmesi en kalıcı ve kafa karışıklıklarını giderici çözüm olacaktır.