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Erdoğan, Muhtarlar Günü programına video mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devletin mahalle ve köy halkı üzerindeki gözü kulağı, eli kolu, sesi nefesi, mahalle ve köy ahalisinin de devlet nezdindeki temsilcisi olarak muhtarlarla daha yapacak çok işlerinin olduğunu belirterek, "Bizim işimiz, Türkiye'ye eser kazandırmak sizlerin işi de mahallenize, köyünüze sahip çıkmaktır." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Ekim 2021 10:36
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen, "Muhtarlar Günü" programına video mesaj gönderdi.

Erdoğan, Türkiye'nin her karış toprağında hizmet veren yaklaşık 50 bin muhtarla gönül gönüle vererek, yaptıkları işlerden birinin de 2015'te aldıkları bir kararla 19 Ekim'i Muhtarlar Günü ilan etmek olduğunu anımsatarak, Muhtarlar Günü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı seçilişinin ardından 2015'in başından itibaren 81 vilayetin tamamından muhtarlarla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmeye başladıklarını anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tam 50 ayrı toplantıyla ülkemizdeki demokrasi piramidinin tabanını oluşturan muhtarlarımızla zirvesini temsil eden Cumhurbaşkanı arasında samimi ve hasbi diyalog kanalı oluşturduk. Bu toplantılarımızda, hasbihal etmenin yanında, gerek muhtarlarımızın gerekse muhtarlarımız aracılığıyla pek çok vatandaşlarımızın, mahallemizin, şehrimizin sıkıntılarını çözdük. Sizlerle birlikte geliştirdiğimiz bu yöntemi İçişleri Bakanlığımız bünyesinde ihdas ettiğimiz Muhtarlık Daire Başkanlığı ve Muhtarlık Bilgi Sistemi ile kurumsallaştırarak, daha etkin şekilde kullanılabilir hale getirdik."

Bu mekanizmalar vasıtasıyla muhtarların ve muhtarlıkların meselelerinin en üst düzeyde ve tek elden takibini sağladıklarını anımsatan Erdoğan, muhtarlara illerde vali yardımcısı, büyükşehirlerde genel sekreter yardımcısı, diğer yerlerde ise belediye başkan yardımcısı düzeyinde muhataplar belirlenmesini temin ettiklerini de aktardı.

- "Muhtarlık müessesesinin zaten hakkı olan konuma gelmesini temin ettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan istişareler sayesinde muhtarların en büyük sıkıntılarından biri olan SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesini sağladıklarını ve muhtar maaşlarında da ciddi artışlar yaptıklarını hatırlattı.

Erdoğan, "Tek tip kimlik belgesinden silah ruhsatı harcına kadar pek çok konuda muhtarlarımızın taleplerinin hayata geçirilmesine vesile olduk. İhtiyaç duyulan yerlerdeki uygun kamu arazileri üzerinde muhtarlık binaları yapılmasının yolunu açtık. Böylece muhtarlık müessesesinin zaten hakkı olan konuma gelmesini temin ettik." ifadesini kullandı.

Kovid-19 salgını döneminde muhtarların, Vefa Sosyal Destek Grupları bünyesinde gerçekleştirdikleri hizmetlerin de özellikle altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Mahallesinde yaşayan her bireyin, sağlığının takibinden temel ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar, her konuda ilgili birimlerimize yol gösteren, onlarla birlikte gece gündüz çalışan muhtarlarımıza şükranlarımı sunuyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığım döneminde hapis cezası aldığımda birileri güya kendi akıllarınca sizleri küçümseyerek, 'muhtar bile olamaz' manşetleri atmışlardı. Biz kendimiz Cumhurbaşkanı olmakla kalmadık, muhtarlarımızı da hak ettikleri konuma getirdik. Muhtarlarımızın da kendilerine olan güvenimizi boşa çıkarmayarak, gayretleri ve ferasetleri ile bu konunun hakkını vermeye başladıklarını memnuniyetle görüyoruz."

Türkiye'deki muhtarlık kurumu gibi yerel demokrasinin böyle yaygın ve etkin bir şekilde uygulanabildiği çok az ülkenin bulunduğuna işaret eden Erdoğan, "Devletin mahalle ve köy halkı üzerindeki gözü kulağı, eli kolu, sesi nefesi, mahalle ve köy ahalisinin de devlet nezdindeki temsilcisi olarak muhtarlarımızla daha yapacak çok işimiz var. Bizim işimiz, Türkiye'ye eser kazandırmak sizlerin işi de mahallenize, köyünüze sahip çıkmaktır." diye konuştu.

Mevlana'nın "Dert, insana yol gösterir" sözünü anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hep birlikte dertli olacağız ki ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı, ne zaman yapacağımızı görebilelim. Biz, bugüne kadar muhtarlarımızla yol yürüdük, bundan sonra da onlarla birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Bu duygularla 19 Ekim Muhtarlar Günü'nüzü bir kez daha tebrik ediyor, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum."

#19 Ekim Muhtarlar Günü# Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan# video mesaj
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