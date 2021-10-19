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'Osman Kavala Soros'çu, Selahattin Demirtaş teröristtir'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Osman Kavala ile Selahattin Demirtaş'ın tutukluluklarına yönelik ifadelerine tepki gösterdi. Bahçeli, ''Kılıçdaroğlu sormuş; Osman Kavala neden hapiste, Selahattin Demirtaş neden hapiste? Osman Kavala Sorosçu'dur. Selahattin Demirtaş teröristtir.'' ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 19 Ekim 2021 10:52
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MHP Lideri Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

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Zillet İttifakı havanda su dövmüş, Cumhur İttifakı milletle kenetlenmiştir.

Cumhur İttifakı çiftçi dostu, Cumhur İttifakı esnaf sevgisi ile doludur.

Dar gelirli vatandaşlarımızı, asgari ücretle geçinen milyonlarca kardeşimizi, üreten insanlarımızı boğmayacak, daraltmayacak bir vergi sistemi kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.

Herkesin gelir gücüne göre vergi ödediği adil bir sistem esas olmalıdır. Verginin üretim ve istihdam üzerindeki etkisi ile sosyal yönü birlikte değerlendirilmelidir. Vergi sistemi dinamik bir yapıya kavuşturulmalıdır.

Millet ne istiyor ise onu yapacağız. Çünkü biz Cumhur İttifakı'yız. İstismarcılara izin vermeyeceğiz. İnkarcılara pirim vermeyeceğiz. İhanetin belini kıracağız.

Siyasi kriz çıkarmakla meşgul olan siyasi partiler milletimiz tarafından not edilmektedir. Ortada bir kriz yoktur. Olsa da bundan memnun olamayız. Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olarak hesap vermemiz gerekiyorsa bunu da seve seve veririz.

Biz krizlerin ortağı değil, insanımızın ortağıyız. Cumhur İttifakı'nın yılmaz ortağıyız.

Bir süredir İstanbul'un bazı ilçelerinde kağıt toplayıcı kardeşlerimiz ile ilgili istenmeyen şeyler yaşandığını görüyoruz. Bunu da Kılıçdaroğlu'nun kaşımaya çalıştığını görüyoruz. Kılıçdaroğlu garibanın yanında olduğunu söylüyor. Buna kendisi bile inanmıyor, kimseyi de inandıramıyor.

Çalışanın iyisi kötüsü olmaz. Rızkın iyisi kötüsü olmaz. Kağıt toplayıcı kardeşlerimizi rahatlatmak değil, daha insani şartlarda çalışmalarını sağlamaktır. Kılıçdaroğlucahilce konuşup gafilce hareket edeceğine öncelikle kağıt toplayıcı kardeşlerimizin kaynağına inmelidir. Biz bunun derinliğini 2010 yılında görümüştük. Okulsuz her köye bir okul kampanyası başlatmıştık.

Kılıçdaroğlu'nun sözü kaymak tabakanın sözüdür. Bu zihniyet sahipleri sırça köşklerde samanlık türküsü söyler.

Kılıçdaroğlu ve İP'çi yoldaşları garibanın değil, gaddarların, bölücülerin yanındadır.

Kılıçdaroğlu millet adına adalet istediğini açıklamış, sonunda da hainlerin isimlerini peş peşe sayarak ifşa etmiştir. Kavala ve Demirtaş neden hapiste demiş? Kavala Sorosçu'dur. Demirtaş ise teröristtir.

Cesaretin varsa bu soruyu şehit babalarının gözlerine de bakarak sor!

BÜROKRASİYE TEHDİTE TEPKİ: ATEŞ OLSAN CÜRMÜN KADAR YER YAKARSIN

Kılıçdaroğlu'nun bürokrasiye tehdit mesajı vesayetçi bir yaklaşımdır. Süre doldu, bir günde geçti. Sayın Kılıçdaroğlu ne oldu? Heyben doldu mu? Başın göğe erdi mi? Bu üslubun faili ateş olsa cürmü kadar yer yakacatır.

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"KILIÇDAROĞLU BÜROKRATLARA DEĞİL İMAMOĞLU'NA KAFA YORSUN"

Kılıçdaroğlu bürokrasiye değil İBB Başkanı'na kafa yormalıdır. Bu şahıs sadece boş zamanlarında belediye binası ve İstanbul'a uğradığını görüyoruz.

Bu şahsın gezmediği gitmediği yer kalmamıştır. Sipariş bir senaryo devrededir.

Bu şahıs neyi planlamaktadır? Birbirinize çalım atmak için fırsat kollayan curcuna ittifakına Türkiye teslim edilir mi?

Yunanistan Türkiye'yi hedef alan her olayda çıban başı olarak karşımıza çıkmaktadır. Cumhurbaşkanımızı hedef alan haberin de Yunan medyasından çıktığı görülmektedir. Sandıkta bulamadıklarını zorla elde etmeye niyetlenenler önce bizim bedenlerimizi çiğnemelidir. Türkiye güdümlü bir ülke olamaz.

Şiileri hedef alan bombalı saldırıların asıl hedefi Afganistan'ı etnik bir çatışmaya, kaosa sürüklemektir. Bildik ve tanıdık emperyalist bir senaryodur.

"TÜRKİYE GÜDÜMLÜ BİR ÜLKE OLAMAZ"

Yunanistan Türkiye'yi hedef alan her olayda çıban başı olarak karşımıza çıkmaktadır. Cumhurbaşkanımızı hedef alan haberin de Yunan medyasından çıktığı görülmektedir. Sandıkta bulamadıklarını zorla elde etmeye niyetlenenler önce bizim bedenlerimizi çiğnemelidir. Türkiye güdümlü bir ülke olamaz.

"AFGANİSTAN'DAKİ BOMBALI SALDIRI EMPERYALİST BİR SENARYODUR"

Şiileri hedef alan bombalı saldırıların asıl hedefi Afganistan'ı etnik bir çatışmaya, kaosa sürüklemektir. Bildik ve tanıdık emperyalist bir senaryodur. Ankara ile Kabil arasında kurulan diyalog köprüsü çok yararlı sonuçlar doğuracaktır. Düzensiz göç konusu milli beka meselesidir.

"AÇIKÇA SÖYLÜYORUM; NATO İÇİNDE TÜRKİYE'YE SİPER KAZILMAKTADIR"

Trakya'dan Girit'e kadar bazı hava, deniz ve kara alanları ABD'nin faaliyetlerine açılacaktır. Açıkça söylüyorum; NATO içinde Türkiye'ye siper kazılmaktadır. Ege ve Doğu Akdeniz'de mayın döşenmektedir. Türkiye'ye gözdağı verilmektedir, Türkiye tehdit edilmektedir. Alayına birden hodri meydan diyoruz.

Bu jeopolitik bir kumardır. Yunanistan dış politikasını askeri ve agresif bir hale getirmenin peşindedir. ABD dostluk ve müttefiklik ile bağdaşmayan her ağın içindedir. Irak'ın kuzeyi ile Suriye'nin kuzeyi mutlak suretle temizlenmelidir.

#bahçeli# grup toplantısı
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