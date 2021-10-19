Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı 12 soru ve cevabı

Memur ve sözleşmeli personelin sıklıkla karşılaştığı değişik konuları içeren on iki sorunun cevabını açıklamaya çalışacağız. Okuyucularımızın kendilerini ilgilendiren soruları ve cevapları seçmeleri için bunları bir arada vererek kendilerini ilgilendirmeyen sorularla zaman kaybetmemelerini sağlamaya çalıştık. Ümit ederiz ki bu yöntem okuyucularımızca beğenilir.

1- Bankacılık ve finans mezunları kaymakam olabilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

2- Özel sektörde öğretmenlik yapan memurluğa dönerse sosyal güvenlik şartları nasıl olur? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

3- Bölüm başkanı araştırma görevlisine bölüm dışı ek görev verebilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

4- Memurun 'özel sektörde geçen süresi' emekli ikramiye hesabında dikkate alınır mı? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

5- Uzman yardımcısı YÖKDİL puanıyla kariyer uzmanlığa atanabilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

6- Fazla mesai karşılığı biriken izinlerimi yurtdışında kullanabilir miyim? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

7- 2008 Ekim sonrası memurluğa başlamış olanlara ilişkin 4 soru Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

8- İsteği dışında sendikaya üye yapılan personel, ne yapabilir? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

9- EKPSS ile naklen atanan memurun istediği ile tayini yapılabilir mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

10- 3713 kapsamında atandıktan sonra öğrenim durumu değişenler unvan değişikliği sınavına tabi mi? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

11- Mehil süresi görevde yükselmede hizmetten sayılır mı? Torba kadroda uygulanır mı? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.

12- Sözleşmeli bilişim personeli 30 gün izne ne zaman hak kazanır? Cevaba ulaşmak için tıklayınız.